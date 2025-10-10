أخبار اليمن : مجيديع يعزي الشيخ عبدالوارث العمري بوفاة والدتة

دوت الخليج -

مجيديع يعزي الشيخ عبدالوارث العمري بوفاة والدتة

بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة للشيخ عبدالوارث احمد دغار العمري عضو اللجنه الدائمة الرئيسية واخوانة وكافة ال العمري بمديرية المخادر محافظة إب وذالك في وفاة والدتهم الفاضلة . وعبر الأمين العام المساهد في البرقية التي بعثها باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام عن خالص العزاء والمواساة للجميع بهذا المصاب. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة والرضوان ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون ".

