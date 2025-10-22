أخبار اليمن : أبو حمزة: ملتزمون بوقف إطلاق النار

أبو حمزة: ملتزمون بوقف إطلاق النارأكد الناطق باسم سرايا القدس، أبو حمزة، أنّ السرايا تعلن التزامها الكامل بوقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة، مع مراقبة التزام العدو الإسرائيلي ببنوده.

وفي كلمته المصورة استذكر أبو حمزة يوم الـ7 من أكتوبر من عام 2023، عندما أعلنت المقاومة عن عملية "طوفان الأقصى" قائلاً إنّ "المقاومين عبروا عبوراً تاريخياً إلى أراضينا المحتلة، واقتحمنا غلاف غزة في أكبر وأنجح عملية عسكرية نوعية معقدة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي".

وأضاف أن "سرايا القدس" كانت جزءاً أصيلاً من المعركة منذ الساعة الأولى، وتم الإجهاز على كل من تجرأ على مواجهة نخبة المقاومة الباسلة التي أبدت جهوزية عالية من خلال إغارات سريعة.

جيش العدو منعدم الإنسانية!

وعن رد الاحتلال الإسرائيلي قال أبو حمزة، إنّ "العدو بدأ حربه الهمجية على شعبنا عبر سلوك وحشي واضح، لا يعبر عن ردة فعل على عمليتنا العسكرية".

وأشار إلى أنّ "رد العدو يعكس نية مبيته بالحرب والإبادة ضد شعب مدني أعزل بدعم أمريكي لامحدود".

وتابع: "ظهر العدو بصورته الحقيقية الواضحة أمام الجميع بقتله عشرات آلاف المدنيين الأبرياء، والأطفال والنساء»، مضيفاً أنّ جيش العدو «منعدم من الإنسانية والقيم، ودموي وعنصري تقوده حكومة بلطجية".

ولفت أبو حمزة إلى أنّ المقاومة الفلسطينية "واجهت هذا الاحتلال بإسناد ثلة مؤمنة في لبنان واليمن وإيران".

كوكبة من الشهداء

وزف أبو حمزة خلال كلمته نبأ استشهاد المئات من المقاتلين والكوادر وقادة المحاور العسكرية والمعاونين في كل الاختصاصات في ميادين المعركة.

وأعلن استشهاد أعضاء المجلس الركني لـ"سرايا القدس" خلال الحرب وهم: إبراهيم محمد جمعة، محمد إبراهيم القطراوي، وائل رجب أبو فنونة، محمد زكي، ثائر منصور عابد، خالد موسى البنا، عبد الله محمود أبو عيادة، أيمن ناصر زعرب.

كما زف أبو حمزة نبأ استشهاد "حنجرة المقاومة" الناطق باسم سرايا القدس ناجي ماهر أبو سيف.

واختتم أبو حمزة بالقول: "سنبقى مشروعاً لقتال العدو على أرضنا وحتى لو استمرت سنوات، ولن نترك سلاحنا ونؤكد متانة العلاقة مع كامل فصائل المقاومة".