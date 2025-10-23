أخبار اليمن : صنعاء تؤكد استقرار الوضع التمويني

صنعاء تؤكد استقرار الوضع التموينيأكدت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح، مستقر وكافٍ لعدة أشهر قادمة.

وطمأنت وزارة الاقتصاد في بيان، المواطنين بأن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مستقر، بفضل التخطيط المسبق للوزارة، فضلًا عن توجيهات القيادة الثورية والسياسية، والدعم المستمر للمستوردين وحصصهم التموينية.

وقال البيان "تتابع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الوضع التمويني في البلاد".

وأشار إلى أن نظام الاستيراد يعتمد على آلية منظمة، تضمن توزيع الحصص بشكل عادل وشفاف بين جميع المستوردين المعتمدين، وفقاً لجدول زمني محدد يضمن العدالة بين جميع المستوردين، وكذا يضمن تدفق السلع بشكل منتظم ومستقر إلى الأسواق المحلية، وتجنب أي اختناقات قد تؤثر على تدفق السلع الأخرى غير الأساسية.

وأضافت وزارة الاقتصاد "أنها تتابع عن كثب أداء المستوردين وتلتزم بتوفير جميع التسهيلات اللازمة، ودعت جميع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية".