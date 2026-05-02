أخبار اليمن : تحذير من أمطار رعدية متفاوتة الشدة

تحذير من أمطار رعدية متفاوتة الشدةتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة قد يرافقها تساقط حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد أحياناً على أجزاء من محافظتي البيضاء والضالع ومرتفعات لحج وغرب الجوف وجنوب مأرب.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.

كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكّل الضباب.

