أخبار اليمن : الشريف: بدون الوحدة ستبقى البلاد في دوامة مدمرة

الشريف: بدون الوحدة ستبقى البلاد في دوامة مدمرةقال الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف -الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية- إن منجز 22 مايو 1990م كان وسيظل الركيزة الأساسية لمواصلة الشعب اليمني المِضِي باتجاه المستقبل إضافةً إلى كونه أهم شروط القدرة على تجاوز التحديات..

وأكد الأمين العام المساعد إن الأحداث التي مرت بها اليمن خلال أكثر من ثلاثة عقود برهنت في مختلف المراحل على رسوخ تجربة الوحدة وأنها أكبر وأقوى من أي محاولات المساس بها..

وأقر الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف أن تحديات السنوات الأخيرة لا تزال هي الأخطر في سلسلة المؤامرات التي تستهدف وطننا الحبيب.

وشدد في هذا السياق على أن ما يجري يضع كافة القوى أمام اختبار مفصلي.. داعياً إياها إلى تَحمل المسئولية وإثبات جِدية مواقفها الوطنية وفي مقدمها إظهار الالتزام بمبادئ التمسك بالوحدة المباركة وحتمية العمل على حمايتها والحفاظ على سيادة واستقلال اليمن.

ونقلت اسبوعية ( الميثاق) عن الشريف قوله: لا يمكن لأيٍّ كان تجاهل حقائق الواقع والتاريخ المتمثّلة في وحدة اليمن أرضاً وإنساناً..

وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية: على الجميع أن يدرك أنه بدون الوحدة والعمل الوحدوي فإن البلاد ستظل تدور في دوامة مدمرة تحت وطأة الخلافات والنزاعات الحزبية والمناطقية الفئوية والمذهبية تحركها جميعاً الأطماع والتدخلات الخارجية.

وهـنَّأ الشريف قيادة المؤتمر ممثلةً بالشيخ صادق بن أمين أبوراس ونوابه والأمين العام وجميع قيادات وكوادر وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر وكافة أبناء الشعب بحلول العيد الوطني السادس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية.

وبيَّن الأمين العام المساعد أن إعلان قيام الجمهورية اليمنية بقدر ما كان حصيلة جهود طويلة ومخلصة قاد خطواتها المؤتمر والحزب الاشتراكي، إلا أن ذلك لم يكن بمعزل عن الإرادة الشعبية وتلبية مطالب الجماهير في شمال وجنوب الوطن.

وأكد أن يوم الـ22 من مايو 1990م اتفاق اليمنيين وإنجازهم الكبير الذي منحته إرادتهم صفة النجاح والبقاء.. لافتاً إلى أن اتفاق الوحدة اليمنية تم إقراره بشكل نهائي في استفتاء منتصف مايو العام 1991م، حيث صوَّت 98،3٪ من الناخبين بـ"نَـعَمْ" للوحدة و"نَـعَمْ" للدستور .