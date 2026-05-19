نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك المركزي المصري: هدوء أسعار السلع الأساسية دعم تباطؤ التضخم الأساسي في أبريل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 05:01 مساءً - يارا الجنايني– أظهر تحليل البنك المركزي المصري المصري لتطورات التضخم خلال أبريل 2026 تباطؤ الضغوط التضخمية في المدن المصرية، مدفوعًا بصورة رئيسية بانحسار الزيادات الشهرية في أسعار الغذاء، إلى جانب تراجع حدة تضخم السلع غير الغذائية، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الخدمات بعد تحريك أسعار الوقود في مارس الماضي.

وقال البنك المركزي المصري إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تباطأ إلى 14.9% خلال أبريل 2026 مقابل 15.2% في مارس، مرجعًا ذلك بالأساس إلى تراجع تضخم السلع غير الغذائية إلى 20.1% مقابل 21.5% في الشهر السابق.

وفي المقابل، تسارع التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 6.7% خلال أبريل مقارنة مع 5.8% في مارس، مدفوعًا بما وصفه المركزي بـ«الأثر غير المواتي لفترة الأساس»، خاصة مع ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة إلى 26.2% مقابل 15.9% في مارس، رغم تباطؤ تضخم السلع الغذائية الأساسية.

التضخم الشهري يتراجع إلى 1.1% بعد انحسار أثر صدمة الوقود وهدوء أسعار الغذاء

وأوضح المركزي أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر تراجع بصورة حادة إلى 1.1% خلال أبريل، مقابل 3.2% في مارس و1.3% في أبريل 2025، مدفوعًا بانحسار تضخم السلع الغذائية الذي سجل سالب 0.7% على أساس شهري، نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة.

انخفاض أسعار الدواجن والبيض يخفف الضغوط التضخمية خلال أبريل

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأضاف أن تراجع أسعار الدواجن وبيض المائدة لعب دورًا رئيسيًا في تهدئة الضغوط السعرية، بعدما سجلت أسعار الدواجن سالب 14.7% وأسعار بيض المائدة سالب 2.9% خلال أبريل، في أول انخفاض لهما منذ ديسمبر 2025، بما يعكس انحسار الضغوط الموسمية المرتبطة بشهر رمضان وموسم الأعياد، ليسهما معًا بنحو سالب 0.86 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

ورغم ذلك، أشار المركزي إلى استمرار الضغوط التضخمية من جانب الخدمات والسلع غير الغذائية، إذ سجل التضخم الشهري للسلع غير الغذائية 2.1% خلال أبريل، ليسهم بنحو 1.3 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام.

الخدمات تقود الضغوط التضخمية بدعم ارتفاع الإيجارات والنقل والعمرة

وبحسب التحليل، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 3.3% خلال أبريل، مدفوعة بالزيادة في الإيجارات، وارتفاع تكلفة رحلات الحج والعمرة، وزيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي، بما يعكس الأثر غير المباشر لتحريك أسعار الوقود، إلى جانب زيادة أسعار الكهرباء للاستخدام التجاري. وأسهم قطاع الخدمات وحده بنحو 0.95 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.8% خلال أبريل، لتسهم بنحو 0.25 نقطة مئوية في التضخم الشهري العام، نتيجة زيادة أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية.

وفي الوقت نفسه، سجلت السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا معدل تضخم شهري بلغ 0.6% خلال أبريل، ليسهم بنحو 0.14 نقطة مئوية في التضخم العام، مدفوعًا بزيادة أسعار تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق بمتوسط بلغ 23.8%.

ولفت البنك المركزي المصري إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% خلال أبريل مقابل 14.0% في مارس، مدفوعًا بانخفاض تضخم السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية، رغم الزيادة الطفيفة في أسعار الخدمات.

كما انخفض المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 1.1% خلال أبريل مقابل 2.0% في مارس و1.2% في أبريل 2025، في انعكاس مباشر لتراجع الضغوط السعرية على السلع الغذائية الأساسية، التي أسهمت بنحو سالب 0.61 نقطة مئوية في التضخم الأساسي الشهري، بينما أسهمت الخدمات والسلع الاستهلاكية بنحو 1.32 نقطة مئوية و0.36 نقطة مئوية على التوالي.

تضخم الغذاء يرتفع سنويًا إلى 6.7% بفعل زيادة أسعار الخضروات والفواكه

وعلى مستوى التضخم السنوي، ذكر المركزي أن السلع الغذائية أسهمت بنحو 2.64 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 26.2%، لتسهم وحدها بنحو 1.60 نقطة مئوية في التضخم العام، نتيجة ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة، رغم أن تراجع أسعار الفواكه حد جزئيًا من تلك الزيادة.

كما ارتفع تضخم السلع الغذائية الأساسية إلى 3.4% خلال أبريل، ليسهم بنحو 1.04 نقطة مئوية في التضخم السنوي العام، مدفوعًا بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان، رغم انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة.

تضخم الخدمات يواصل الارتفاع إلى 25.6% رغم تباطؤ التضخم العام

وفي المقابل، سجل المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية 20.1% خلال أبريل، ليسهم بنحو 12.23 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي، مدفوعًا بصورة رئيسية بتسارع تضخم الخدمات إلى 25.6%، ليسهم وحده بنحو 6.95 نقطة مئوية في التضخم العام، نتيجة الزيادات في الإيجارات، وتعريفة النقل الخاص، والخدمات الطبية، والعناية الشخصية، والمطاعم والمقاهي، ورحلات الحج والعمرة.

كما سجل تضخم السلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا 15.1% خلال أبريل، ليسهم بنحو 3.26 نقطة مئوية في التضخم العام السنوي، مدفوعًا بالزيادات السنوية في أسعار منتجات التبغ، وأسطوانات غاز البوتاجاز، والغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية، وتعريفة النقل العام والمنتجات الطبية.

في حين بلغ تضخم السلع الاستهلاكية 14.1% خلال أبريل، ليسهم بنحو 2.02 نقطة مئوية في التضخم السنوي العام، متأثرًا بارتفاع أسعار الملابس، ومنتجات التنظيف، والسيارات، والنقل الخاص، وزيوت المحركات، ومنتجات العناية الشخصية.

استقرار تضخم الريف عند 12% وتراجع تضخم الجمهورية إلى 13.4%

وأكد المركزي أن المعدل السنوي للتضخم العام في الريف استقر عند 12.0% خلال أبريل مقابل 11.9% في مارس، فيما سجل معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية، الذي يعكس متوسط التضخم في الحضر واالذي يعكس متوسط التضخم في الحضر والريف، نحو 13.4% خلال أبريل مقابل 13.5% في الشهر السابق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المركزي المصري: هدوء أسعار السلع الأساسية دعم تباطؤ التضخم الأساسي في أبريل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.