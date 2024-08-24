انت الأن تتابع خبر رجل مسن يخطف الأضواء من هيفاء وهبي .. ماذا فعل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاع رجل مسن أن يخطف الأضواء من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، خلال تواجده في حفلها الغنائي، التي أحيته ليلة الجمعة، في كفر الشيخ.



وظهر في الفيديوهات والصور المتداولة، رجل مسن حالة جدل في الحفل بسبب حضوره هناك مرتديا جلباب أبيض وطاقية بيضاء، ليفتح باب من التساؤلات على السوشيال ميديا حول سبب حضوره بين جمهور أغلبهم من الشباب والمراهقين.



وانشرت صورة الرجل المسن في حفل هيفاء وهبي -التقطت له من الظهر- على مواقع التواصل الاجتماعي وصاحبها تعليق: «بتعمل ايه يا حاج» .

