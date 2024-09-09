انت الأن تتابع خبر صديقة شيرين تكشف حقيقة عودتها لحسام حبيب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الناقدة الفنية مها متبولي تطورات الحالة الصحية للنجمة العائدة بقوة على الساحة الفنية شيرين عبد الوهاب، كما كشفت حقيقة الادعاءات المتداولة حول عودتها لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، نافية هذه الشائعات بالمرة.



أكدت مها متبولي في تصريحات لبرنامج عرب وود، أن شيرين عبد الوهاب مُصرة على العودة إلى جمهورها في أقرب فرصة، بينما تتلقى حالياً العلاج اللازم لحالتها، موضحة أنها في تحسن مستمر ومعنوياتها عالية.



وأشارت مها متبولي إلى أن شيرين تُصر أيضاً على تخطي الكبوة التي تعرضت لها، وعطلت مسيرتها الفنية وحياتها الخاصة خلال السنوات الماضية، والتي ارتبطت فيها عاطفياً بحسام حبيب.



ومن ناحية أخرى نفت الناقدة الفنية الشهيرة أن تكون شيرين قد عادت مرة أخرى لحسام حبيب، مؤكدة أنها على دراية جيدة بهذه النقطة، وشددت على انفصالهما رسمياً.



مها متبولي أوضحت في تصريحاتها أن شيرين بالفعل انفصلت عن حسام حبيب خلال الفترة الماضية، وأضافت أنه تعرض للشتم والسب بما فيه الكفاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما يدفعه للابتعاد عنها.



وتابعت: "هما انفصلوا رسمياً خلاص، أنا متأكدة من النقطة دي، هو كمان اتشتم بما فيه الكفاية لو عنده كرامة يمشي ومش هيرجع تاني، هو كان بيرجع علشان يستفيد منها مادياً، وخلاص حقق الاستفادة المطلوبة فكفاية بقى" .