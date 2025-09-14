وائل جسار يغزو بغداد بحفل غنائي تاريخي في أكتوبر.. والجمهور يترقب المفاجآت

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد النجم اللبناني وائل جسار لإشعال أجواء بغداد في أمسية فنية ساحرة، يوم 17 أكتوبر المقبل، حيث يلتقي جمهوره بحفل ضخم يُتوقع أن يكون واحدًا من أبرز الأحداث الغنائية لهذا العام جسار، بصوته العذب وإحساسه الرومانسي، سيأخذ الحاضرين في رحلة بين أجمل أعماله القديمة التي لا تزال عالقة في وجدان محبيه، وبين إطلالات موسيقية جديدة يقدمها لأول مرة على خشبة المسرح.

ويأتي هذا الحفل في وقت يعيش فيه جسار نشاطًا فنيًا لافتًا، إذ يضع لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد، بعد سلسلة نجاحات متتالية حققتها أغانيه الأخيرة مثل "حب زمان"، "100 إحساس جديد"، و"كل وعد"

اللافت أن وائل جسار لا يكتفي فقط بتجديد إطلالاته الغنائية، بل يواصل تعزيز مكانته كأحد أهم الأصوات التي تمثل الطرب الأصيل بروح عصرية، وهو ما يجعل حفله المرتقب في بغداد حدثًا لا يُفوَّت، وموعدًا مع الرومانسية والطرب في أجمل صورة.