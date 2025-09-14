تامر فرج: قدمت دورًا مختلفًا في "أزمة ثقة" وتمنيت التعاون مع المخرج وائل فهمي عبدالحميد

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان تامر فرج عن كواليس مشاركته في مسلسل أزمة ثقة، وفي حلقة خاصة واستثنائية، في ضيافة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي لنجوم وأسرة مسلسل "أزمة ثقة" على شاشة الحياة: "الجمهور اعتاد عليَّ في أدوار الكوميديا، لكنني قدمت أيضًا شخصيات تراجيدية قريبة من أدوار الإغراء".

وتابع: “غالبًا ما تم حصري في شخصية الرجل اللعوب أو بتاع الستات، دوري في أزمة ثقة كان مختلفًا تمامًا، حيث ظهرت بشكل أكثر عنفًا وجرأة، عمري ما كنت عنيفًا وبجحًا زي الشخصية اللي جسدتها في المسلسل، لكن الدور نال إعجاب الناس”.

وأضاف: “مشهد ضربي لملك كان بجد، والمخرج وائل فهمي عبدالحميد طلب مني أن أؤديه بقوة ليظهر بشكل واقعي، أصعب ما يواجهه الممثل هو إتقان دور الميت باعتباره دورًا مركبًا ودقيق التفاصيل”.

وأكمل: “كنت عامل عملية المرارة قبلها بثلاثة أيام والحمد لله استطعت تجسيد المشهد”.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرج وائل فهمي عبدالحميد، حيث قال: “كنت أتمنى أشتغل معاه، وتربيت على يد والده الراحل”.