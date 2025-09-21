نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدي المفتي تظهر بـ لوك ودور مختلف في كواليس فيلم "بنات فاتن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت النجمة هدي المفتي لاستكمال تصوير دورها ضمن أحداث فيلمها الجديد "بنات فاتن" والذي تظهر فيه بشكل ودور مختلف عليها تماما عن ما قدمته من قبل كما قد قاربت على الانتهاء من تصوير دورها استعدادا لتحديد موعد عرضه بالسينمات خلال الفترة القادمة.



أحداث فيلم بنات فاتن:



وتدور أحداث فيلم "بنات فاتن" في قصة حب بين فتاة وشاب نوبي أسمر تتحول مع الوقت إلى لغز مثير يجرهما إلى عالم من الأسرار والخبايا. عمل سينمائي جديد يمزج بين الرومانسية والتشويق في خطوة مختلفة نحو دراما تكشف وجوهًا مخفيه من العلاقات

والحقائق."

تفاصيل فيلم " بنات فاتن":



"بنات فاتن" بطولة كلا من النجمة الكبيرة يسرا والفنانة هدى المفتي والفنان باسم سمرة والفنان السوداني مصطفي شحاتة والفنانة السودانية إسلام مبارك والفنانة بسمة نبيل والفنان حمدي هيكل وغيرهم العديد من النجوم الشباب كما يظهر النجم الشاب حسن مالك كضيف شرف ضمن الاحداث ومن تأليف أمينه مصطفي ومحمد نادر وإنتاج علي بني حمد سينيتوبيا cinetopia Films ومدير التصوير بيشوي روزفلت وموسيقي تصويرية الموسيقار الشهير امين بو حافة وإخراج محمد نادر ومن المقرر تحديد ميعاد عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير جميع أحداث العمل.