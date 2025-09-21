نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال يوسف في "اِسمعني شكرًا": تعلمت الانضباط من محمد صبحي وعلاقتي بأولادي قائمة على الصداقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلَّ الفنان جمال يوسف في حلقة استثنائية من برنامج "اِسمعني شكرًا" مع الإعلامية سيرا إبراهيم، حيث قدَّم مجموعة من الاعترافات الإنسانية والفنية، كاشفًا تفاصيل عن أسرته وبداياته الفنية مع الفنان الكبير محمد صبحي، ورأيه في السوشيال ميديا، وأصعب محطات حياته، بالإضافة إلى تقييمه لتجربته الفنية، ودعمه للمرأة المصرية ومكانة مصر.

علاقة أسرية قائمة على الصداقة

أكَّد جمال يوسف أن عائلته تمثل له الحياة الحقيقية، مشيرًا إلى أن علاقته بأبنائه قائمة على الصداقة أكثر من كونها علاقة تقليدية بين أبٍ وأولاده، وقال: "أنا أحب أولادي جدًا، هم حياتي، وبعد التجربة التي مررت بها، أصبحت علاقتنا أقرب وأقوى، كعائلة والحمد لله مترابطون مع بعض". وأضاف أن هذه التجربة جعلته أكثر وعيًا بقيمة الأسرة والالتفاف حولها.

ذكريات مع محمد صبحي وبداية المشوار الفني

استرجع جمال يوسف بداياته الفنية مع الفنان الكبير محمد صبحي، موضحًا أنه عمل معه وهو في السادسة عشرة من عمره: "كنت مبهورًا بشخصيته، أنا تعلمت الاحترام والالتزام منه. في الماضي كنت أتضايق من الانضباط الشديد الذي كان يطلبه، وكان يسمينا المدرسة الفنية العسكرية، لكن مع الوقت اكتشفت أن كل ما مررت به معه استفدت منه في حياتي بشكل كبير".

وأكَّد أن هذا الانضباط ساعده أن يكون صديقًا لأولاده قبل أن يكون أبًا فقط، مضيفًا أن صبحي كان بمثابة معلم يزرع القيم قبل أن يقدم العمل الفني: "كان يربينا على المسرح أكثر مما يعمل معنا كممثلين، وكنا نتعلم منه أمورًا كثيرة في الحياة قبل الفن".

عبَّر جمال يوسف عن انزعاجه من الفوضى التي تشهدها السوشيال ميديا مؤخرًا، معتبرًا أنها تحولت إلى وسيلة للتجاوزات والإساءات، وقال: "الآن أي شخص يستطيع أن يسب الآخر من خلالها، وهذه مسألة تضايقني جدًا. الداخلية قبضت على بعض البلوجرز، وكان يجب القبض عليهم منذ فترة طويلة، لأن صورتنا تشوَّه، وهذه مصر، وأنا اجتهدت أنا وزوجتي لنربي أولادنا تربية صالحة، تربية تجعلهم يخافون الله ويعرفون الصواب من الخطأ".

وأكَّد أن ما يحدث يهدد أجيالًا كاملة ويشوّه صورة مصر أمام العالم: "مصر كبيرة جدًا، وليست بالشكل الذي يُصدَّر عنا على السوشيال ميديا، وصورتنا أمام العرب تتأثر يوميًا بسبب مَن يخرج ليشتم أو يسيء، وهذا ليس حقيقيًا عن المصريين، خصوصًا نساء مصر اللواتي لهن قيمة كبيرة ليست كما يحاول البعض تصديرها".

خيانة الصحة وأصعب محطات حياته

تحدث يوسف عن أصعب لحظات حياته، مؤكدًا أنه تعرض لما وصفه بـ "خيانة الصحة"، حينما أصيب بمرض السرطان الذي قلب حياته رأسًا على عقب: "تعرضت للخيانة عندما خانتني صحّتي ووقعت، وخيانة الإنسان قد لا تراها، لكن خيانة الصحة كانت أمرًا صعبًا جدًا، وأنا أمارس الرياضة

وفجأة سرطان.. سنة كاملة في غيبوبة في البيت، وكانت أكبر صدمة، وأنا مريض فكرت أن عليّ أن أنهض من أجل أولادي، لم أفكر مَن سيقف بجانبي أو مَن سيتخلى، كان الأمر بيني وبين نفسي".

إشادة بالدكتور أشرف زكي ودوره في النقابة

أثنى جمال يوسف على نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، قائلًا: "الدكتور أشرف زكي مثال للنقيب فوق العادي، ووقف معي ووقف مع كثيرين غيري، ولو اتصلت به الساعة الثالثة فجرًا ستجده بجانبك، يلبس وينزل ويأتي. مَن يفعل ذلك؟ هو يحتضن الفنانين، ونحن نحبه ونقدره، وأنا أتمنى أن تُلغى هذه السوشيال ميديا".

وكشف يوسف عن رصيده الفني الذي وصل إلى 180 عملًا دراميًا، مؤكدًا أن هناك عملًا لا يحبه حتى اليوم: "أكثر عمل لا أحبه هو مسلسل واحد عملته وأنا كنت عاملًا في صبي عالمة.. والممثل يحب أن يقدم الأدوار البعيدة عنه، لكن بعد أن قدمته، وأنا أعطي التطعيم لأولادي، قابلني رجل كبير وقال لي: أنا أحبك وأحترمك، لا تفعل ذلك مرة أخرى. هذه الكلمة جرحتني وأحزنتني جدًا، وكل مرة كان يُعرض فيها المسلسل كنت أتألم رغم سعادتي وقتها بالتجربة".

وأشار إلى أقرب الأدوار لقلبه، مؤكدًا اعتزازه بالعمل مع الفنان الراحل نور الشريف، وتجربته في مسلسل "بنت بنوت" مع مي عز الدين، إلى جانب العديد من الأعمال التي يعتبرها علامات فارقة في مشواره.