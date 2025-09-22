نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور التوت يتصدر منصة التيك توك بأغنيته الجديدة "حقك يا هلس تشيط" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تصدر مطرب المهرجانات نور التوت منصة التيك توك وموقع الفيديوهات يوتيوب وذلك بأغنيته الجديدة " حقك يا هلس تشيط "، وذلك بعد ٣ أيام من طرحها.

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أغنيته الجديدة على الفور منذ طرحها حتي الآن.

صُناع أغنية " حقك يا هلس تشيط "

الأغنية من تأليف أحمد مودي وتوزيع موحا.

حفل زفاف نور التوت



من جانب آخر احتفل مؤدي المهرجانات نور التوت بحفل زفافه في مايو الماضي بحضور عدد من مطربى المهرجانات ومن بينهم حمو بيكا وعلي قدورة وغيرهم

وفي سياق غير متصل قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في مايو الماضي، بتغريم مؤدي المهرجانات مصطفى زكريا الشهير بـ "مسلم"، ونور أسامة المعروف بـ "نور التوت"، وثلاثة آخرين، مبلغ 2 مليون جنيه، تعويضًا للملحن حسن أبو دنيا، بعد إدانتهم بسرقة لحن أغنية "أنا قلبي عايز صرمة".

ويأتي الحكم بعد أيام من احتفال مؤدي المهرجانات مسلم بعقد قرانه على البلوجر يارا تامر، في حفل زفاف أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.