عبير صبري تخطف الأضواء وتتصدر تريند جوجل بين نجاح درامي وإطلالة مثيرة للجدل

تصدرت النجمة عبير صبري محركات بحث جوجل خلال الساعات الأخيرة بعد حالة من التفاعل الكبير التي صاحبت أحدث جلسة تصوير لها، والتي ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال داخل أحد السوبر ماركت، حيث شاركت جمهورها لحظات عفوية كشفت فيها عن معاناتها مع الدايت واختيار الفواكه الصحية، وهو ما أثار إعجاب متابعيها الذين اعتبروا الجلسة مختلفة وغير تقليدية، لتتحول سريعًا إلى حديث السوشيال ميديا وتتصدر قائمة التريندات.

وفي الوقت نفسه، تستعد عبير صبري لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد زمالك بولاق المكون من 15 حلقة، والذي يجمعها بنخبة من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، باسم سمرة، انتصار، وتيام مصطفى قمر، وهو من تأليف إسلام شتا وإخراج أسامة عمر.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي يكشف تفاصيل الحياة في منطقة الزمالك وبولاق، حيث تقدم عبير شخصية سيدة متزوجة من خالد الصاوي وتعيش صراعات إنسانية واجتماعية تشكل محركًا رئيسيًا للأحداث.

ويُعد مسلسل زمالك بولاق عودة قوية لعبير صبري إلى الأدوار الشعبية المركبة، إذ سبق أن تألقت في هذا النوع من الدراما ونجحت في ترك بصمة واضحة لدى الجمهور، الأمر الذي يزيد من حالة الترقب حول العمل قبل عرضه.

وكانت عبير صبري قد شاركت في موسم دراما رمضان الماضي 2025 من خلال عملين متنوعين؛ الأول مسلسل الحلانجي مع النجم محمد رجب وكوكبة من الفنانين منهم آيتن عامر، دانا حلبى، أحمد وفيق، محمد لطفى، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، هالة فاخر، وإيناس النجار، ومن إخراج معتز حسام، وقد حقق العمل نجاحًا لافتًا بمناقشته قضايا اجتماعية تمس حياة الناس اليومية.

أما العمل الثاني فكان وش سعد الذي جمع بين نجوم مصريين وإماراتيين، من بينهم آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، وصلاح عبدالله، حيث قدمت عبير شخصية مختلفة تمامًا عن أدوارها السابقة.

عبير صبري، التي عرفها الجمهور بقدرتها على التنقل بين الأدوار الرومانسية والاجتماعية والكوميدية، تثبت مرة جديدة أنها قادرة على لفت الأنظار سواء عبر الشاشة أو من خلال إطلالاتها التي تحمل دائمًا لمسة خاصة، وهو ما جعلها واحدة من أكثر الفنانات حضورًا وتأثيرًا في الوسط الفني.