نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم الموسيقار علي سعد في يوم الموسيقي المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في احتفالية فنية مميزة أقيمت مؤخرًا بدار الأوبرا المصرية بمناسبة "اليوم الموسيقي المصري"، كرّم وزير الثقافة السيد أحمد فؤاد هنو الموسيقار الكبير علي سعد، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة وإسهاماته البارزة في إثراء الموسيقى المصرية الأصيلة.

و من جانبه أعرب الموسيقار علي سعد عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا أن "تقدير الدولة له يحمل دلالة عميقة على الاعتراف بقيمة الفن الحقيقي والرواد الذين صنعوا تاريخًا موسيقيًا مشرفًا".

ويُعد علي سعد من أبرز القامات الموسيقية في مصر والعالم العربي، حيث امتدت مسيرته الفنية لأكثر من خمسين عامًا، شهد خلالها نجاحات متواصلة وتكريمات متعددة، من بينها تكريمه عام 2020 من قبل الفنان القدير محمد صبحي، الذي وصفه حينها بأنه "رمز للإبداع الموسيقي الذي لا يُنسى".

أعماله الفنية في المسرح والتلفزيون والسينما:

شارك في أكثر من 77 عملًا مسرحيًا، من أبرزها: العسل عسل والبصل بصل، رجل في القلعة، حمري جمري، البراشوت، وله بصمة واضحة في 62 مسلسلًا تلفزيونيًا، منها: أوراق مصرية، الحفار، أيام المنيرة، الوعد الحق.

-كما أبدع في الموسيقى التصويرية لـ 18 فيلمًا سينمائيًا، منها: طالع النخل، السيد كاف، عنبر والألوان، الشيطان يعظ.

ويواصل الموسيقار علي سعد حضوره الفني القوي من خلال أعماله التي تجمع بين الأصالة والتجديد، ليبقى اسمه علامة فارقة في تاريخ الموسيقى المصرية.