نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بابا" لعمرو دياب تحقق 100 مليون مشاهدة وتتصدر تريند يوتيوب لشهرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز جديد، واصل النجم الكبير عمرو دياب نجاحاته بعد تجاوز أغنيته "بابا" من أحدث ألبوماته "ابتدينا" حاجز الـ 100 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بعد أكثر من شهرين من طرحها.

كما واصلت الأغنية تصدرها التريند عبر يوتيوب لمدة شهرين وحصولها على أعلى نسب استماع سواء عبر مواقع التواصل الأجتماعي أو المنصات الموسيقية.

أغنية بابا من كلمات ملك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي عادل حقي، مكساج وماستر، أمير محروس.

وحطم عمرو دياب الأرقام القياسية مؤخرا بعد طرحه ألبومه "ابتدينا"، حيث تضمن الألبوم، أغاني متنوعة وهى "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايما فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات".

الجدير بالذكر، أعلنت إدارة جوائز الموسيقى الإفريقية AFRIMA Awards في وقت سابق عن ترشيح عمرو دياب للفوز بأربعة جوائز موسيقية في عام 2025،حيث تصدر الهضبة قائمة الترشيحات على جوائز مطرب العام في إفريقيا، وأفضل مطرب بوب إفريقي، وأفضل مطرب شمال إفريقي، بالإضافة إلى جائزة ألبوم العام.