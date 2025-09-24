نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أفلام سينمائية تنتظر العرض لـ مايان السيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد الفنانة الشابة مايان السيد حالة من الانتعاشة الفنية، حيث تستعد للظهور في أربعة أعمال سينمائية جديدة من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

مايان في الجزء الثاني من فيلم هيبتا

وتشارك مايان في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" الذي تدور قصتها فيه مع الفنان حسن مالك، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 8 أكتوبر المقبل.

فيلم “كولونيا”

كما تشارك في فيلم "كولونيا" بطولة أحمد مالك، والذي سيُعرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

فيلم "ولنا في الخيال حب"

وايضا تخوض أيضًا البطولة في فيلم "ولنا في الخيال حب" أمام أحمد السعدني وعمر روزيق، والمقرر عرضه في المهرجان نفسه.

فيلم “قصر الباشا”

أما فيلمها الرابع فهو "قصر الباشا" أمام أحمد حاتم، والذي من المنتظر طرحه بدور العرض السينمائية قبل نهاية العام الجاري.