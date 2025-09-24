نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتزال ورسالة قصيرة وقرار شخصي يعيد الجدل حول إلهام عبد البديع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة إلهام عبد البديع قرارها المفاجئ باعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت كلمات مقتضبة جاء فيها: "أنا قررت اعتزال الفن وشكرًا جدًا".

وبالتزامن مع إعلانها الاعتزال، فاجأت إلهام جمهورها بخبر عودتها إلى زوجها الملحن وليد سامي، بعد انفصال دام نحو أربعة أشهر. ويبدو أن العلاقة بين الثنائي شهدت العديد من التقلبات في الفترة الأخيرة، إذ لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعلنان فيها الانفصال، فقد سبق وأعلنا في أكتوبر من العام الماضي 2024 ابتعادهما عن بعضهما، لكن لم يمر سوى 20 يومًا حتى عادا مجددًا بعد وساطة عدد من الأصدقاء المقربين من الوسط الفني.

أما على الجانب الفني، فتنتظر إلهام عبد البديع طرح أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "جبل الحريم"، المقرر عرضه خلال الفترة القادمة في دور السينما.

وتقدم من خلاله شخصية "راندا"، وهي شخصية مختلفة كليًا عن الأدوار التي اعتادت تقديمها سابقًا، حيث تراهن على هذا الدور ليكون محطة جديدة ومميزة في مسيرتها الفنية.

وبين قرار الاعتزال المفاجئ وعودة الحياة الزوجية إلى مسارها من جديد، تبقى إلهام عبد البديع حديث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي.