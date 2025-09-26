نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس إدارة شرم الفضائيّة يمنح ثقته لمحمود زويل رئيسًا للقناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة قناة شرم الفضائيّة تعيين الإعلامي محمود زويل رئيسًا للقناة، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة في خبراته ورؤيته الطموحة، تزامنًا مع الاستعدادات النهائية لإطلاق البثّ التجريبي نهاية سبتمبر الجاري.

وأكد المجلس أنّ القرار جاء ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تدشين القناة كمنبر إعلاميّ معاصر يُجسّد ملامح مصر الجديدة، ويُعزّز من الحضور المصري والعربي على المستويين الإقليمي والدولي.

نبذة عن محمود زويل

ويُعدّ محمود زويل من أبرز الكفاءات الإعلاميّة، إذ يمتلك خبرة طويلة في الإعلام والإدارة والتخطيط الاستراتيجي، وشارك في تأسيس مبادرات إعلاميّة ناجحة داخل مصر وخارجها.

ومن المنتظر أن يقود زويل فريق العمل لإطلاق قناة شرم الفضائيّة بطابع ثقافي وسياحي متميّز، تُبرز المقوّمات الحضاريّة والسياحيّة لمصر والدول العربيّة، ضمن رؤية إعلاميّة ترتكز على التنوع والانفتاح والتأثير الإيجابي.

وأشار مجلس الإدارة إلى أنّ اختيار محمود زويل رئيسًا للقناة جاء بعد دراسة دقيقة استنادًا إلى الكفاءة والخبرة والرؤية المستقبليّة التي يتمتّع بها، مؤكدًا أنّ قيادته ستكون عنصرًا محوريًا في تحقيق أهداف القناة الإعلاميّة والتنموية.