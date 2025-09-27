من 15 حلقة فقط.. آسر ياسين ودينا الشربيني يراهنان على دراما مكثفة في رمضان

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الفنان آسر ياسين التحضير لمسلسله الجديد "اتنين غيرنا"، تخوض معه النجمة دينا الشربيني أول تعاون درامي يجمعهما على الشاشة الصغيرة، في عمل يُنتظر أن يكون من أبرز مفاجآت موسم دراما رمضان 2026.

تفاصيل مسلسل "اتنين غيرنا"

المسلسل من إنتاج شركة ميديا هب، ويتولى إخراجه المخرج خالد الحلفاوي، فيما كتبت السيناريو والحوار المؤلفة رنا أبو الريش، ليكتمل فريق عمل واعد يضم أسماء بارزة في صناعة الدراما.

عدد حلقات مسلسل "اتنين غيرنا"

ينتمي مسلسل "اتنين غيرنا" إلى قائمة الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة فقط، وهي الصيغة التي بدأت تفرض نفسها بقوة خلال المواسم الرمضانية الأخيرة، بعدما أثبتت نجاحها في جذب المشاهدين الذين يفضلون إيقاعًا سريعًا وأحداثًا مكثفة.

أحدث أعمال دينا الشربيني

ومن ناحية اخري، بدأت دينا الشربيني مؤخرًا تصوير مسلسلها الجديد لا ترد ولا تستبدل، الذي يجمعها بـ أحمد السعدني، ومن المقرر عرضه في الـ Off Season على منصة شاهد، وقناة mbc مصر، والعمل من إخراج مريم أبو عوف، وتأليف دينا نجم وسمر عبدالناصر، ويشارك في المسلسل بجانب السعدني ودينا كل من حسن مالك، فدوي عابد، صدقي صخر، جيدا منصور، وآخرين.

اخر اعمال آسر ياسين

وكان آخر أعمال آسر ياسين في دراما رمضان الماضي 2025، مسلسل قلبي ومفتاحه الذي عٌرض في النصف الأول من رمضان، والعمل يدور في إطار اجتماعي رومانسي، وتقع أحداثه في حي العمرانية، ويقدم آسر ياسين خلاله شخصية عزت وهو سائق أوبر، فيما تلعب مي عز الدين شخصية ميار طليقة دياب، التي تلجأ إليه كمُحلل شرعي بعد طلاقها ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية الذي يجسده دياب.