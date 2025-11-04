نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. آية سليم تروج لأحدث أعمالها السينمائية "السلم والثعبان2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة آية سليم لأحدث أعمالها السينمائية "السلم والثعبان" الجزء الثاني، مع الفنان عمرو يوسف، والذي مقرر عرضه خلال الأيام الفترة المقبلة، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور آية سليم

ونشرت آية سليم الفيديو الدعائي للفيلم معلقة: "8 أيام علي بداية اللعبة".

تفاصيل فيلم السلم والثعبان2

ويشارك في الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان 2 كل من عمرو يوسف، وأسماء جلال، ووسوسن بدر، وفدوى عابد، وظافر العابدين، وآية سليم، وآخرون، والفيلم سيناريو وحوار أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسى عيسى.