الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلت الفنانة سلمى أبو ضيف بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته السادسة والأربعين، حيث ارتدت فستانًا من تصميم نعيم خان مزينًا باللؤلؤ عند الرقبة والصدر، ويصل سعره إلى نحو 287 ألف جنيه مصري، وفقًا لموقع البيع الرسمي.

سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار بإطلالة راقية وتخوض تجربة التحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي

وتشارك سلمى أبو ضيف في فعاليات المهرجان هذا العام كعضو لجنة تحكيم في مسابقة “أسبوع النقاد”، وأعربت عن سعادتها بهذه التجربة، قائلة: “الحمد لله شعوري مهم جدًا لأن دي فرصة تخليني أستفيد في شغلاني وفي المهنة، وتعمل لي ثقل معين، وإني أتعلم من أعضاء اللجنة من دول مختلفة، وأسمع وجهات نظر يمكن ما كنتش هسمعها أثناء تحضير الفيلم”.

وأضافت الفنانة أنها تتطلع لخوض التجربة الجديدة، موضحة: “دي أول تجربة ليا، وإن شاء الله ابتداء من بكره هنبدأ نتفرج على الأفلام، التجربة دي هتعلمني كثير على كل الحاجات في التحضيرات، قبل كده كنت بتفرج على أي فيلم كمشاهد عادي، أما دلوقتي ببص بعين مختلفة كممثلة، بشوف التمثيل، الإخراج، الموسيقى، الإيديتنج، القصة، كل العوامل اللي بتساهم في نجاح الفيلم”.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أبرز المهرجانات العربية والأفريقية، ويحمل تصنيف الفئة “A” من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) في باريس.