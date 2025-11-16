نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذا هو سر "علي الحلواني".. خالد النبوي يكشف تفاصيل لأول مرة عن فيلم "الديلر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت منذ قليل ندوة الفنان خالد النبوي في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46.

وتحدث النجم خالد النبوي عن تفاصيل لأول مرة في فيلم الديلر مع السيناريست مدحت العدل.

تصريحات خالد النبوي

وتحدث “النبوي” قائلًا: " مدحت العدل بذل مجهود كبير في شخصية على الحلوانى فى “الديلر” كى نتعاون فى فيلم وحقيقى كان يجاهد كى يظهر الفيلم للنور، ومدحت العدل أجمل نقاش بين ممثل ومؤلف".



وتابع حديثه قائلًا: "وضمن المشاهد المميزة كان مشهد مع الفنان سامى العدل، إذ طلب منى مدحت قبلها أن اتعلم الروسى، وبالفعل، ولجأت لأحد أصدقائى فى المركز الثقافى الروسى، وحقيقى بالنسبة لى أكبر فكرة إنسانية قدمها مدحت العدل هى فكرة “الأب” وهذا هو سر على الحلواني.

نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي

في إطار فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما التي تُقام ضمن أنشطة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، يحتضن المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية اليوم الأحد 16 نوفمبر حوارًا خاصًا مع خالد النبوي بعنوان "من نجم شاب إلى أيقونة سينمائية"، وذلك من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 1:30 مساءً، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والناقد الفني والسيناريست زين خيري.



تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة، يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF).