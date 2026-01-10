تردد قناة جلاكسي أفلام الجديد 2026 على النايل...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 03:29 مساءً - يبحث العديد من الأشخاص عن تردد قناة جلاكسي أفلام الجديد 2026 على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعتبر تلك القناة من أبرز القنوات الفضائية التي تقدم العديد من الأفلام المتنوعة على مدار اليوم بجودة عالية للصوت والصوت وبشكل مجاني للبث.

تردد قناة جلاكسي أفلام

يمكن ضبط تردد قناة جلاكسي أفلام الجديد على النايل سات من خلال إدخال الترددات والبيانات الآتية والتي تم تحديثها مؤخرًا على جهاز الريسيفر:

القمر الصناعي نايل سات.

بينما يكون التردد 11117.

معدل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

تصويب الخطأ هو 3/4.

فور التعرف على بيانات التردد يمكن استقباله وضبطه على جهاز الريسيفر من خلال كتابة التردد وباقي المعلومات كاملة واختيار القمر الصناعي ثم النقر على زر بحث وانتظر لتظهر القناة ثم انقر على حفظ لتضاف بذلك القناة ضمن قائمة القنوات عبر جهازك.

مميزات قناة جلاكسي أفلام

يوجد عدد من المميزات التي يمكن الحصول عليها أثناء متابعة قناة جلاكسي أفلام وتمثلت أبرزها كما يلي: