للكبار فقط.. اليكم تردد قناة السر+18 الجزائرية على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 03:29 مساءً - نوفر لكم أحدث معلومات تردد قناة السر+18 وذلك بعد الإعلان عن اعتماد تردد جديد للقناة الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الإشارة وضمان بث أكثر استقرارًا للمشاهدين داخل الجزائر وخارجها، مع سهولة الاستقبال على مختلف أجهزة الريسيفر.

تردد قناة السر+18 الجديد

يمكن ضبط قناة السر+18على القمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11310

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 30000

,لاستقبال القناة قم بالدخول إلى إعدادات جهاز الريسيفر، ثم اختر إضافة تردد جديد، وأدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه، وبعدها ابدأ عملية البحث اليدوي .