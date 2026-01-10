بعد الفيديو المتداول على الإنترنت.. من هي حبيبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 03:29 مساءً - بين ليلة وضحاها، انقلبت حياة البلوجر حبيبة رضا، رأسًا على عقب، بعدما احتلت التريند، وأصبحت حديث السوشيال ميديا بعد انتشار مقطع فيديو منسوب إليها برفقة شاب يدعى شهاب الدين، لكنه فيديو خاص، وسط حيرة من متابعيها إذا ما كان هذا الفيديو حقيقي أم مصنوع عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حبية رضا هي أحد صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ابنة محافظة البحيرة، وفي مطلع العشرينات من عمرها، لكنها استطاعت أن تحظى على عدد كبير من المتابعين على "تيك توك" و" انستجرام".

تميز المحتوى الذي تقدمه البلوجر حبيبة رضا بأنه محتوى "لايت" به طابع الكوميدي الطريف، فهي تعرض أجزاء من حياتها اليومية لكن بشكل طريق، مما جعلها تنال إعجاب الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ومؤخرًا، انتشر مقطع فيديو، يقال أنه منسوب إلى البلوجر حبيبة رضا، برفقة شاب يدعى شهاب الدين، في أوضاع خاصة، مما أثار الجدل الواسع بين متابعيها.

وفي ظل التطور التكنولوجي، تساءل الكثيرون عن حقيقة المقطع المنسوب إلى البلوجر حبيبة رضا، إذا ما كان حقيقي أم مفبرك، ولا تزال حبيبة رضا ملتزمة الصمت ولم ترد على ما يتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.