رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الاتفاق ونيوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 21 يناير 2026 09:29 مساءً - يتحفز عشاق الكرة السعودية لمشاهدة صدام كروي يجمع بين طموح نيوم وخبرة الاتفاق فوق أرضية ملعب إيجو بالدمام مساء اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، حيث تأتي هذه المباراة ضمن الأسبوع السابع عشر من دوري روشن للمحترفين كاختبار حقيقي لقدرة فارس الدهناء على مواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

فارس الدهناء في مباراة اليوم يمتلك ترسانة من النجوم يتقدمهم القائد فينالدوم والقناص موسى ديمبيلي، بينما يدخل الضيف نيوم المواجهة متسلحًا بخبرة المهاجم الفرنسي لاكازيت ورغبة الفريق في إثبات أحقيته بمقارعة الكبار بعد الأداء القوي الذي قدمه مؤخرًا أمام الهلال.

وتتجه أنظار المتابعين نحو المنطقة الشرقية لمراقبة مدى قدرة الاتفاق على تجاوز خسارته الأخيرة ضد الاتحاد واستغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع النقاط الثلاث التي ستقفز به للأمام في جدول الترتيب.

وفي المقابل يراهن نيوم على التنظيم الدفاعي المحكم والتحول السريع من الدفاع للهجوم لخطف هدف يربك حسابات أصحاب الأرض؛ مما يجعلنا أمام سهرة كروية تتسم بالندية التكتيكية العالية والبحث المتواصل عن الثغرات في دفاعات الخصمين طوال دقائق المباراة.

موعد مباراة الاتفاق ونيوم والقناة الناقلة

تبدأ صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سيكون الموعد في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

وقد تقرر نقل أحداث اللقاء حصريًا عبر شاشة Thmanyah 2 HD التابعة لشبكة قنوات ثمانية التي تملك حقوق بث الدوري السعودي لهذا الموسم.

حيث سيرافق المشاهدين استوديو تحليلي يضم نخبة من المحللين لتشريح خطط المدربين والوقوف على أدق تفاصيل هذه المواجهة المصيرية التي لا تقبل أنصاف الحلول.