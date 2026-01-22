بمجرد نشر بوستر مسلسل وننسى اللي كان.. الفنانة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 04:30 مساءً - تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لحملة هجومية لا تمس مبادئ وقيم المجتمع المصري، بعد نشر صور مفبركة لها تظهر خلالها بشكل غير لائق.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور تظهر خلالها وجه الفنانة ياسمين عبد العزيز في مشاهد منافية للآداب العامة، مصنعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وخرجت ياسمين عبد العزيز عن صمتها لأول مرة لترد على الهجوم الذي تتعرض له فور نشرها البوستر الرسمي لمسلسل وننسى اللي كان والتي ستدخل به السباق الرمضاني 2026.

ونشرت ياسمين عبد العزيز منشور عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، قائلة:

"الحملات بدأت ومطلعاني عريانة في كل حتة، طيب تمام نرفع قضية ومباحث الإنترنت تجيب مين اللي ورا الحملات والتشويه لصورتي بالطريقة دي، كل ده عشان إعلان المسلسل نزل؟ أمال لما المسلسل ينزل هتعملوا إيه.. اللي عمل الصفحات والبوستات دي هقوله حاجة واحدة بس، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، يارب يتردلك في أمك وأختك وبنتك ومراتك وستات بيتك كلهم يارب».

وانضم إليها شقيقها ليدعمها في مواجهة الحملة الهجومية التي تتعرض لها، قائلًا: