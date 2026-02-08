تسريب تشكيل الزمالك ضد زيسكو في كأس الكونفدرالية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 01:22 مساءً - حسم معتمد جمال، المدير الفني لنادي الزمالك، قراره بشأن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة زيسكو يونايتد الزامبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو يونايتد، عصر اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك اللقاء بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: صبحي.

رباعي خط الدفاع: خضري، الونش، عبد المجيد، محمد إبراهيم.

في وسط الملعب: محمد إسماعيل، آدم كايد، شحاتة

يقود الخط الأمامي كل من: أحمد شريف، ناصر منسي، وعدي الدباغ.

ترتيب الزمالك قبل مباراة زيسكو

يدخل الفريق الأبيض المباراة وهو في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن المصري البورسعيدي، سعيًا لحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي مبكرًا.

معلق مباراة الزمالك ضد زيسكو في كأس الكونفدرالية

يتولى المعلق المصري علي محمد علي مهمة الوصف والتعليق على أحداث المواجهة عبر قناة beIN Sports 2 HD.