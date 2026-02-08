وزارة التربية والتعليم توضح مواعيد الدراسة في رمضان.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 01:22 مساءً - مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يزداد تساؤل طلاب المدارس وأولياء الأمور حول مواعيد الحضور والانصراف خلال رمضان 2026، خاصة في ظل انتظار أي توجيهات رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن تنظيم اليوم الدراسي خلال الشهر الكريم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن جداول الدراسة خلال رمضان ستكون مراعية لطبيعة الشهر الكريم، وذلك مع الالتزام بالنظام التعليمي وعدم الإخلال بسير المناهج، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي هو تخفيف التعب عن الطلاب والتأكد من استكمال الخطة التعليمية المعتمده.

مسؤولية مديريات التعليم في تحديد مواعيد الدراسة في رمضان

أوضحت مصادر تعليمية أن وزارة التربية والتعليم لم تصدر حتى الآن قرار موحد وملزم بشأن مواعيد الدراسة خلال رمضان 2026، وهو ما يترك حرية تنظيم اليوم الدراسي لكل مديرية تعليمية وفقًا لظروفها وطبيعة مدارسها.

وتتولى الإدارات التعليمية والمدارس مسؤولية إعلان مواعيد الحضور والانصراف بشكل رسمي للطلاب وأولياء الأمور قبل بداية الشهر الكريم، بما يساعد الأسر على تنظيم وقتها اليومي بشكل مناسب.

هل تختلف مواعيد الدراسة في رمضان؟

أشارت المديريات إلى أن مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان لن تشهد تغييرات جذرية مقارنة بالجداول المعتادة، حيث يتم عادة تقليل عدد دقائق الحصص أو تقديم مواعيد الانصراف، مع استمرار الدراسة بشكل منتظم دون تعطيل أو تقليص للمناهج.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2026

بحسب الخريطة الزمنية المعتمدة، بدأت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 7 فبراير 2026، وتستمر حتى 11 يونيو 2026، بإجمالي 84 يوم دراسي بعد استبعاد الإجازات الرسمية.