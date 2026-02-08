درجة الحرارة اليوم مرتفعة.. الأرصاد الجوية تكشف حالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 01:22 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، محذرة المواطنين من التقلبات الجوية الطارئة على البلاد.

حالة الطقس اليوم الأحد

أوضحت الأرصاد أن حالة الطقس في الصباح الباكر تكون مائلة للبرودة، وحار في النهار ومائلة للبرودة ليلًا، وأضافت أن البلاد تشهد رياح مثيرة للأتربة على أغلب أنحاء مصر، خاصة في مدن القاهرة الكبرى.

فرص سقوط الأمطار اليوم

توقع الخبراء اليوم أن هناك فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة بالسواحل الشمالية.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم الأحد

بالنسبة لدرجات الحرارة، تكون العظمى في القاهرة عند 30 درجة مئوية، والصغرى عند 19 درجة مئوية، وفي الإسكندرية تكون درجة الحرارة العظمى عند 28 درجة مئوية، والصغرى عند 16 درجة مئوية.

وتكون درجة الحرارة العظمى في مطروح عند 25 درجة مئوية، والصغرى عند 16 درجة مئوية، أما في أسوان تكون درجة الحرارة العظمى عند 32 درجة مئوية، والصغرى عند 15 درجة مئوية.