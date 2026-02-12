«اختر المحتوى حسب مزاجك».. يوتيوب تطلق تحديثًا ثوريًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 02:15 مساءً - في ظل التسارع التكنولوجي الذي نمر به نشهد العديد من التقنيات الحديثة، وعلى رأسها دمج خدمات الذكاء الاصطناعي، مما دفع منصة يوتيوب لإطلاق ميزة جديدة تعتمد على عالم الai.

ميزة الذكاء الاصطناعي في اليوتيوب

تتمثل تلك الميزة في إطلاق أداة من أجل إنشاء قوائم تشغيل موسيفية ذكية، مخصصة بناء على الأوامر النصية أو الوصف البسيط الذي يقوم بكتابته المستخدم.

تعتمد الميزة الجديدة على العمل على تقنيات تحليل اللغة الطبيعية من أجل العمل على فهم تفضيلات المستخدمين والتعرف على سياق طلباتهم، الأمر الذي يمنح المستخدمين مرونة وتجربة أكثر سلاسة، كما أنه يعمل على تعزيز قدرة المنصة على تقديم محتوى يتوافق مع الحالة المزاجية واهتمامات المستخدمين.

كيفية تفعيل ميزة الذكاء الاصطناعي في اليوتيوب

تأتي تلك الخطوة من أجل تحسين تجربة الاكتشاف والمشاهدة ودعم المبدعين بأدوات مبتكرة، كما أنها تتوفر حاليًا من خلال تطبيق ميوزيك عبر الهواتف وتستطيع الوصول إليها عن طريق تبويب المكتبة ومنه اختر " إنشاء قائمة جديدة" انقر على خيار " قائمة تشغيل بالذكاء الاصطناعي".