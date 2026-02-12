بقيادة توريس.. تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 01:22 مساءً - يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية خارج أرضه عندما يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2025-2026، في اللقاء الذي يستضيفه ملعب الرياض آير متروبوليتانو، وسط ترقب جماهيري كبير لقمة كروية تجمع اثنين من كبار الكرة الإسبانية.

برشلونة بالقوة الضاربة لتخطي عقبة متروبوليتانو

يدخل الفريق الكتالوني المواجهة وعينه على الحفاظ على اللقب الذي توج به في الموسم الماضي بعد غياب دام أربع سنوات، كما يسعى لتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة، حيث يمتلك في رصيده 32 لقبًا متقدمًا بفارق ثمانية ألقاب عن أقرب ملاحقيه أتلتيك بيلباو.

وكان برشلونة قد بلغ هذا الدور بعدما تخطى عقبة ألباسيتي في ربع النهائي، بينما وصل أتلتيكو مدريد إلى المربع الذهبي عقب فوز كاسح على ريال بيتيس بنتيجة 5-0 في مباراة أظهر خلالها فريق المدرب دييجو سيميوني قوة هجومية لافتة.

تشكيل برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا