تردد قناة مفتوحة مجانية ناقلة لمباراة برشلونة ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 01:22 مساءً - تترقب جماهير كرة القدم مواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، والمقرر إقامتها اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والندية بين الفريقين.

ملعب مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا

من المنتظر أن يحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد فوق أرضية ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من المسابقة، بعدما حجز الفريقان مقعديهما في هذا الدور عقب تخطي عقبة ربع النهائي؛ حيث فاز برشلونة على ألباسيتي بنتيجة 2-1، بينما صعد أتلتيكو بعد انتصار عريض على ريال بيتيس بخمسة أهداف دون رد.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

تنطلق صافرة بداية المباراة ةليوم الخميس 12 فبراير 2026 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب وتضع قدمًا في النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر قناة MBC مصر 2 المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، والتي تنقل المباراة مجانًا للجماهير.

تردد قناة MBC مصر 2 على نايل سات