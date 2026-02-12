قبل الكلاسيكو.. تاريخ مواجهات برشلونة ضد أتلتيكو مدريد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 01:22 مساءً - تتجه الأنظار إلى ملعب “طيران الرياض ميتروبوليتانو” الذي يستضيف مواجهة مرتقبة تجمع بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2025-2026، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا بين فريقين يسعيان للاقتراب خطوة إضافية نحو النهائي في واحدة من أعرق البطولات المحلية.

أتلتيكو مدريد يواجه برشلونة في مباراة الثأر في قمة نصف نهائي ملك إسبانيا

تأتي هذه المباراة في توقيت حاسم من الموسم، حيث يطمح كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل لقاء الإياب، وسط تاريخ طويل من الصراعات المباشرة والأرقام اللافتة بين الناديين.

يدخل برشلونة اللقاء مدعومًا بتفوقه اللافت مؤخرًا على ملعب أتلتيكو مدريد، إذ نجح “البلوجرانا” في الفوز بآخر أربع مباريات خارج أرضه أمام الفريق المدريدي في مختلف المسابقات.

في المقابل، يعاني أتلتيكو مدريد من عقدة واضحة أمام برشلونة في بطولة الكأس، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثماني مواجهات جمعتهما في المسابقة، حيث تعادل مرتين وخسر ست مرات، وهي أطول سلسلة بلا انتصار للفريق أمام منافس واحد في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ما يزيد الضغط على لاعبيه لكسر هذه السلسلة السلبية.

المباراة تمثل أيضًا تحديًا خاصًا للمدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، إذ يُعد برشلونة أكثر فريق خسر أمامه خلال مسيرته التدريبية، بعدما تلقى 23 هزيمة ضده في مختلف البطولات، وهو رقم لم يتكرر أمام أي منافس آخر.

وعلى الجانب الآخر، يبدو المدرب الألماني هانزي فليك ناجحًا في التعامل مع أتلتيكو، بعدما قاد فريقه للفوز.

تاريخ مواجهات برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في كل البطولات

على صعيد المواجهات المباشرة بين الناديين في جميع البطولات، خاض برشلونة وأتلتيكو مدريد 247 مباراة، حقق خلالها الفريق الكتالوني الفوز في 113 مواجهة، مقابل 77 انتصارًا لأتلتيكو، بينما حسم التعادل 57 لقاءً بينهما.

كما سجل لاعبو برشلونة 468 هدفًا في شباك الروخيبلانكوس، ما يعكس تفوقًا تهديفيًا واضحًا عبر تاريخ اللقاءات بين الطرفين.