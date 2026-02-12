”أرقام ونتائج مثيرة” تشعل كلاسيكو برشلونة ضد أتلتيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 01:22 مساءً - يستعد فريق برشلونة لمواجهة صعبة عندما يلتقي مع مواطنة أتلتيكو مدريد مساء اليوم الخميس على ملعب ميترومبوليتانو، ضمن منافسات نصف نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2025-2026.

أرقام تاريخية قيل مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يخوض برشلونة المواجهة وهو مستند إلى سجل مميز في زياراته الأخيرة لملعب أتلتيكو مدريد، بعدما تمكن “البلوجرانا” من حصد الفوز في آخر أربع مباريات خارج قواعده أمام الفريق العاصمي بمختلف البطولات.

ويطمح النادي الكتالوني إلى مواصلة هذا التفوق بتحقيق انتصاره الخامس على التوالي، وهو إنجاز غاب عن سجلاته منذ السلسلة التاريخية التي حققها بين عامي 1986 و1989.

تاريخيًا، تحمل هذه المواجهة الرقم 50 في سجل لقاءات الفريقين ببطولة كأس ملك إسبانيا، لتصبح المرة الأولى التي يصل فيها أي نادي إلى هذا العدد من المباريات أمام خصم واحد في تاريخ المسابقة، ولا يتفوق على هذا الرقم سوى مواجهات ريال مدريد وأتلتيك بيلباو التي أُقيمت 58 مرة.

تاريخ أكبر انتصارات بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

شهد تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد عدة نتائج كبيرة ولافتة، كان أبرزها الانتصاران الكاسحان للفريق الكتالوني بنتيجة 8-1، واللذان يُعدان الأكبر في سجل اللقاءات بين الطرفين.

جاء الفوز الأول يوم 7 يونيو 1953 ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا، قبل أن يكرر برشلونة النتيجة ذاتها في البطولة نفسها يوم 1 مايو 1957، في عرض هجومي استثنائي رسّخ تفوقه التاريخي في بعض مراحل الصراع.

أما أكبر انتصار لصالح أتلتيكو مدريد على غريمه الكتالوني، فكان بنتيجة 6-4 في مباراة مثيرة أقيمت يوم 17 سبتمبر 1950 ضمن منافسات الدوري الإسباني، وهي مواجهة ظلت محفورة في الذاكرة لما شهدته من غزارة تهديفية وإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

هدافي مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

يتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد، بعدما سجل 32 هدفًا في شباك الفريق المدريدي بقميص البارسا، ليبتعد بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه.

ويأتي في المركز الثاني أسطورة برشلونة سيزار رودريغيز برصيد 16 هدفًا، يليه باكو كامبوس لاعب أتلتيكو مدريد السابق بـ13 هدفًا.

وفي المركزين الرابع والخامس يتساوى كل من المجري لازلو كوبالا والبلغاري خريستو ستويتشكوف، حيث سجل كل منهما 12 هدفًا خلال مباريات الفريقين عبر التاريخ، ليؤكد نجوم برشلونة حضورهم القوي في قائمة الهدافين التاريخيين لهذه القمة.