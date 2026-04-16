زيادة ولا ثبات؟.. أسعار البنزين اليوم الخميس 16...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 16 أبريل 2026 12:29 مساءً - أسعار البنزين اليوم الخميس 16 أبريل 2026 في السوق المصرية، شهدت حالة من الثبات دون تسجيل أي تغييرات جديدة، لتواصل مستوياتها الحالية الاستقرار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وحركة الأسواق، إلى جانب تأثيره الواضح على نفقات المعيشة اليومية للمواطنين.

أسعار البنزين اليوم في مصر

يمنح هذا الاستقرار النسبي حالة من التوازن للأسر وأصحاب الأنشطة التجارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الأسواق المحلية، وتؤثر عادة على تكاليف التشغيل وأسعار الخدمات، وتأتي أسعار البنزين اليوم بعد ثباتها، كما يلي:

وصل سعر بنزين 80 لـ 20.75 جنيه للتر.

كما سجل أيضًا سعر بنزين 92 حوالي 22.25 جنيه للتر.

بينما بلغ أيضًا سعر بنزين 95 نحو 24.00 جنيه للتر.

أما عن سعر لتر السولار فهو وصل إلى 20.50 جنيه.

أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم في المحافظات المصرية

نكشف عن أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم في مصر، وذلك لأنه يتم استهلاكها بشكل يومي، وتأتي كما يلي: