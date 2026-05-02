رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 08:17 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الفرنسية إلى المواجهة التي تجمع بين باريس سان جيرمان ونظيره لوريان، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لأصحاب الأرض في سباق حسم اللقب.

يدخل الفريق الباريسي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه القوية مؤخرًا، خاصة على الصعيد الأوروبي، حيث يسعى لمواصلة الانتصارات المحلية وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ويطمح الفريق في استغلال هذه الفترة الحاسمة من الموسم لتحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط، من أجل الاقتراب خطوة إضافية نحو التتويج بالبطولة.

في المقابل، يخوض لوريان اللقاء بطموح تقديم أداء قوي أمام أحد عمالقة أوروبا، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب، خاصة أن المباريات المتبقية لا تحتمل المزيد من التعثر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ولوريان

من المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم السبت 2 مايو 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت أبوظبي، وسط ترقب جماهيري لمتابعة هذه المواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان

يمكن متابعة اللقاء عبر قناة beIN Sports 2، الناقل الحصري لمباريات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم تغطية شاملة للمباراة قبل وبعد صافرة النهاية.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد لوريان

كما يتاح البث المباشر للمباراة عبر تطبيق beIN Connect، الذي يتيح متابعة اللقاء بجودة عالية للمشتركين، مع إمكانية مشاهدة الأحداث لحظة بلحظة عبر مختلف الأجهزة.

وتحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة، خاصة في ظل رغبة باريس سان جيرمان في حسم اللقب مبكرًا، بينما يسعى لوريان لإحداث مفاجأة قد تعقد حسابات الصدارة، وهو ما يزيد من إثارة اللقاء المرتقب.