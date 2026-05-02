بعد رحيلها..ما هو سبب وفاة سهير زكي وأشهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 08:17 مساءً - رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الفنانة سهير زكي، بعد صراع طويل مع المرض، لتنتهي رحلة فنية استثنائية لإحدى أبرز نجمات الرقص الشرقي والاستعراض في مصر والعالم العربي، والتي صنعت لنفسها مكانة خاصة في ذاكرة الجمهور على مدار سنوات طويلة من التألق والنجاح.

وأثار خبر وفاة الفنانة سهير زكي حالة واسعة من الحزن بين محبيها ووسط الوسط الفني، خاصة أنها تعد واحدة من أشهر الفنانات اللاتي قدمن فن الرقص الشرقي بأسلوب مختلف جمع بين الأداء الراقي والحضور القوي والموهبة الفريدة.

من هي سهير زكي؟ معلومات عن مشوارها الفني

ولدت الفنانة سهير زكي في 4 يناير عام 1945، وبدأت رحلتها الفنية من خلال الظهور لأول مرة كراقصة في برنامج "أضواء المسرح"، الذي كان بوابة انطلاقها نحو الشهرة والنجومية.

وسرعان ما أصبحت واحدة من أبرز الأسماء في مجال الاستعراض، حيث تميزت بخفة الحركة والقدرة على التعبير الفني من خلال الرقص، إلى جانب حضورها اللافت على المسرح، ما جعلها تحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربي.

وقدمت سهير زكي عددًا كبيرًا من الأعمال السينمائية الناجحة، من أبرزها: "الحسناء والطلبة"، "مطلوب زوجة فورًا"، "حكاية جواز"، "أنا وهو وهي"، "الرعب"، "الشيطان"، "الرجل اللي باع الشمس"، "الذئاب"، و"الجواز للجدعان".

سهير زكي رقصت أمام رؤساء وزعماء العالم

ارتبط اسم الفنانة الراحلة سهير زكي بعدد من المناسبات الكبرى، حيث قدمت وصلات استعراضية في حفلات زفاف أبناء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كما شاركت في مناسبات حضرها عدد من الزعماء والشخصيات البارزة.

ومن بين أبرز من رقصت أمامهم، الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، والرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، وهو ما يعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها في ذروة نجوميتها.

كما كانت من أوائل الفنانات اللاتي قدمن رقصات على أنغام أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، ورغم اعتراض أم كلثوم في البداية، فإنها أبدت إعجابها لاحقًا بعد مشاهدة أدائها المميز.

اعتزال سهير زكي عام 1983 بعد فيلم إن ربك لبالمرصاد

قررت سهير زكي الابتعاد عن الساحة الفنية عام 1983، بعد مشاركتها في الفيلم الشهير "إن ربك لبالمرصاد"، لتنهي بذلك مشوارًا طويلًا من النجاح الفني.

كما شاركت خلال مسيرتها في عدد من الأعمال التلفزيونية والاستعراضية، من بينها "وحوي يا وحوي" و"فوازير ثلاثي أضواء المسرح"، لتظل واحدة من أبرز الأسماء التي أثرت الفن الاستعراضي في مصر.

وبرحيل الفنانة سهير زكي، يفقد الوسط الفني رمزًا من رموز الفن الشعبي والاستعراضي، فيما تبقى أعمالها وسيرتها حاضرة في وجدان الجمهور العربي.