إعلان رسمي بأسواق الصاغة..ارتفاع سعر سبيكة الذهب في منتصف...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 08:17 مساءً - شهد سعر سبيكة الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات السبت 2 مايو 2026، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب في السوق المحلية بنحو 30 جنيهًا مقارنة بمستويات بداية اليوم، وفقًا لما أعلنه نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، وسط استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق المعدن النفيس.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر تسجل ارتفاعًا جديدًا

سجلت أسعار سبائك الذهب اليوم مستويات جديدة، حيث بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 79,540 جنيهًا، بينما سجلت سبيكة الأونصة وزن 31.1 جرام نحو 247,369 جنيهًا، في حين وصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرامًا إلى 397,700 جنيه، مقتربًا من حاجز 400 ألف جنيه.

وتختلف أسعار السبائك من شركة إلى أخرى وفقًا لقيمة المصنعية وهامش الربح، إلا أن السعر الأساسي يتم تحديده وفقًا لتحركات سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع لجميع الأعيرة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر لمختلف الأعيرة، حيث سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 4,640 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 18 نحو 5,965 جنيهًا للجرام، ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 6,960 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر تداولًا داخل السوق المصرية.

كما سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,954 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع زيادة الطلب على شراء الذهب الخام والسبائك كوسيلة آمنة للادخار والاستثمار.

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم ليسجل نحو 55,680 جنيهًا خلال منتصف التعاملات، مع وجود فروق سعرية بسيطة من تاجر إلى آخر بحسب المصنعية وتكاليف التداول، بينما يعكس السعر القيمة الفعلية للذهب الخام داخل الجنيه.

ويعد الجنيه الذهب من أبرز أدوات الاستثمار التي يفضلها المواطنون، خاصة في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي وتقلبات الأسعار.

أسباب ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت زيادة أسعار الذهب محليًا نتيجة عدة عوامل، أبرزها استمرار التوترات الاقتصادية العالمية، وارتفاع الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، إلى جانب صعود سعر الدولار محليًا، وهو ما ينعكس مباشرة على تكلفة تسعير الذهب في السوق المصرية.

سعر الذهب العالمي اليوم يتراجع رغم صعود السوق المحلية

على المستوى العالمي، أظهرت آخر تحديثات وكالة بلومبرج تراجع سعر الذهب بنسبة 0.08% ليصل إلى نحو 4,614 دولارًا للأونصة، رغم استمرار ارتفاع الأسعار محليًا، في ظل عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية اليوم وغدًا، وتأثر السوق المصرية بعوامل العرض والطلب وسعر الصرف.