ماذا حدث في أيامها الأخيرة؟..أسرار تكشف لأول مرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 08:17 مساءً - غيب الموت الفنانة الكبيرة سهير زكي، إحدى أبرز نجمات الاستعراض والرقص الشرقي في مصر، بعد تدهور حالتها الصحية خلال الأيام الماضية، لتنتهي رحلة فنية طويلة حفرت خلالها اسمها في ذاكرة الفن العربي، وأثار خبر الوفاة حالة واسعة من الحزن بين جمهورها ومحبيها، خاصة أنها تعد من أبرز رموز الفن الاستعراضي خلال العقود الماضية.

وتركت الراحلة بصمة فنية استثنائية، بعدما نجحت في تكوين مدرسة خاصة بها في الأداء والحضور المسرحي، ما جعلها واحدة من أشهر نجمات جيلها وأكثرهن تأثيرًا في تاريخ الفن المصري.

سبب وفاة سهير زكي بعد معاناة مع أزمات تنفسية حادة

كشفت المعلومات المتداولة أن سبب وفاة سهير زكي يعود إلى تعرضها لأزمات صحية متلاحقة خلال الفترة الأخيرة، بدأت بإجهاد شديد وجفاف أثر على حالتها العامة، قبل أن تتطور المضاعفات لاحقًا إلى مشكلات في الرئة وصعوبات حادة في التنفس.

ومع تدهور وضعها الصحي، جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضعت لمتابعة مكثفة في محاولة للسيطرة على الأزمة الصحية، إلا أن حالتها شهدت تراجعًا سريعًا خلال الأيام الأخيرة، لتفارق الحياة متأثرة بالمضاعفات الصحية.

وأثار خبر رحيلها موجة من الحزن داخل الوسط الفني، حيث نعى عدد من الفنانين زميلتهم الراحلة، مستذكرين مشوارها الطويل وإسهاماتها الفنية الكبيرة.

رحلة سهير زكي الفنية من البدايات إلى قمة النجومية

بدأت سهير زكي رحلتها الفنية في سن مبكرة، حيث دخلت عالم الرقص الشرقي وهي طفلة صغيرة، مدفوعة بحلم كبير وشغف واضح بالفن، رغم اعتراضات أسرتها في البداية، لكنها أصرت على استكمال الطريق، لتبدأ مسيرة استثنائية نحو الشهرة.

وخلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، أصبحت سهير زكي واحدة من أبرز نجمات الاستعراض في مصر، وفرضت اسمها بقوة وسط منافسة شرسة، بفضل أسلوبها المميز وحضورها اللافت على المسرح.

كما شاركت في عدد من الأعمال السينمائية التي ساهمت في توسيع شعبيتها، ورسخت مكانتها كواحدة من أهم نجمات الفن في عصره الذهبي.

إرث سهير زكي الفني يبقى حاضرًا بعد الوفاة

برحيل سهير زكي، تفقد الساحة الفنية اسمًا كبيرًا صنع تاريخًا طويلًا من النجاح والتأثير، فقد كانت مثالًا للفنانة التي بنت مجدها بالموهبة والعمل والاجتهاد، واستطاعت أن تترك بصمة يصعب تكرارها.

وسيظل اسمها حاضرًا في ذاكرة الجمهور العربي، كلما جرى الحديث عن زمن الفن الجميل ونجمات الاستعراض اللاتي صنعن مجد الفن المصري.