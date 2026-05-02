وزارة الصحة: سحب تراخيص مزاولة مهنة الطب إجراء لحماية وسلامة المرضى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 08:18 مساءً -

نشر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تدوينة طرح فيها عددًا من المبادئ المهنية والقانونية المرتبطة بسحب تراخيص مزاولة المهنة وتابع :نسأل الله الرحمة والمغفرة لكل من رحلوا عن عالمنا، ونؤمن بأن للإنسان كرامته التى تُصان فى حياته وبعد وفاته.

وأضاف وفى الوقت نفسه، تبقى هناك مبادئ مهنية وقانونية لا ترتبط بالأشخاص بقدر ما ترتبط بحماية المجتمع وحق المواطنين فى الأمان الصحي».

أسباب سحب تراخيص مزاولة مهنة الطب

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن سحب ترخيص مزاولة المهنة من أى طبيب لا يُعد إجراءً عابرًا أو قرارًا يُتخذ دون أسس واضحة، بل يأتى بعد مراجعات وتحقيقات تقوم بها الجهات المختصة التى تضع سلامة المرضى فوق أى اعتبار آخر. وهو فى جوهره إعلان رسمى بأن استمرار هذه الممارسات يمثل خطرًا لا يجوز التغاضى عنه ، وتابع: ومن ثم، فإن التعامل مع الأفكار أو الممارسات التى صدر بشأنها هذا النوع من القرارات يجب أن يظل فى إطار الوعى بخطورة الأمر، لا فى إطار إعادة تقديمها باعتبارها محل قبول أو اختلاف مشروع، فالمجتمعات تحمى نفسها حين تحترم المعايير المهنية والمؤسسية، وحين تدرك أن ما سُحبت عنه المشروعية رسميًا لا ينبغى منحه شرعية جديدة بصورة غير مباشرة".