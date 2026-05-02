طقس الساعات المقبلة في مصر.. تقلبات جوية وأمطار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 08:17 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، محذرة من تقلبات جوية تشمل ارتفاعًا في درجات الحرارة، وفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى رعدية، إلى جانب نشاط قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المناطق.

وأكدت الهيئة أن البلاد تشهد أجواءً متغيرة تتطلب متابعة مستمرة للنشرات الجوية، خاصة مع احتمالية تأثر بعض المحافظات بأمطار مفاجئة ورياح نشطة قد تؤثر على الرؤية الأفقية وحركة التنقل على الطرق.

الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تواصل ارتفاعها على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وأضافت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية، في حين تصل على جنوب الصعيد إلى 40 درجة مئوية، مع زيادة الإحساس بحرارة الطقس خلال فترات النهار، خاصة وقت الظهيرة.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وضرورة الإكثار من شرب المياه، خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، لتجنب الإجهاد الحراري.

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار الرعدية اليوم

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح وسيوة، مع احتمالية زيادة شدتها في بعض المناطق المكشوفة.

كما توقعت فرص أمطار خفيفة قد تتحول إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، على أن تمتد مساءً إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد بنسبة حدوث تصل إلى 30%.

وأكدت أن هذه الحالة الجوية قد يصاحبها انخفاض مؤقت في درجات الحرارة أثناء سقوط الأمطار، مع نشاط للرياح على بعض المناطق.

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وتدهور الرؤية

وحذرت الهيئة من نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، خاصة في المناطق المكشوفة، حيث قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد وأجزاء من محافظة البحر الأحمر.

وأضافت أن سرعة هبات الرياح قد تصل إلى ما بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة، ما يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، ومتابعة البيانات الرسمية أولًا بأول، خاصة في المناطق المعرضة للأمطار الرعدية والعواصف الترابية خلال الساعات المقبلة.