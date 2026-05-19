احدث تردد لقناة باب الحارة علي النايل سات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 04:23 مساءً - تقدم قناة باب الحارة مجموعة مميزة من المسلسلات تنقل أجواء الحياة في الحارات الشامية القديمة بما تحمله من عادات وتقاليد أصيلة وايضا تميزت بعرض محتوى درامي يجمع بين التشويق والدراما والطابع الشعبي مما يجعلها من أبرز القنوات التي تقدم هذا المحتوى وتحرص القناة على التحديث المستمر لضمان أعلى جودة بث للمشاهدين

اخر تردد لقناة باب الحارة علي النايل سات

التردد : 12685

الاستقطاب : افقي (H)

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

كيفية تنزيل قناة باب الحارة علي الرسيفر

نقوم بفتح الاعدادات من جهاز الاستقبال باستخدام الريموت ننتقل الي قسم البحث عن قنوات او الاعدادات الخاصة بالتركيب نحتار اضافة تردد جديد ونقوم بادخال بيانات باب الحارة بشكل صحيح بعد الانتهاء من تسجيل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز نفعل خيار البحث ننتظر حتي تنتهي عملية البحث عن القناة واخيرا نقوم بحفظ نتائج لتظهر القناة ضمن القائمة



