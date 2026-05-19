نائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات جديدة فى البورصة منها بنك خلال العام الجاري

نائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات جديدة فى البورصة منها بنك خلال العام الجاري

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ42 من المصابين الفلسطينيين

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ42 من المصابين الفلسطينيين

وزارة الداخلية تواصل ورش التوعية بمخاطر مخططات إسقاط الدول داخل الجامعات (فيديو)

وزارة الداخلية تواصل ورش التوعية بمخاطر مخططات إسقاط الدول داخل الجامعات (فيديو)

أخبار اليمن : 72772 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

أخبار اليمن : 72772 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير الاستثمار يبحث مع قيادات ڤودافون تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة

وزير الاستثمار يبحث مع قيادات ڤودافون تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة

النساجون الشرقيون تطلق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية

النساجون الشرقيون تطلق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية

أونكتاد يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في 2026

أونكتاد يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في 2026

وزير الاستثمار: الشراكة مع أفريكسيم بنك ركيزة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية

وزير الاستثمار: الشراكة مع أفريكسيم بنك ركيزة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية

البنك المركزي المصري: هدوء أسعار السلع الأساسية دعم تباطؤ التضخم الأساسي في أبريل

البنك المركزي المصري: هدوء أسعار السلع الأساسية دعم تباطؤ التضخم الأساسي في أبريل

الرئيسية فن ومشاهير

اطّلع على أول ظهور لقميص ليفربول الجديد 2026 بعد...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اطّلع على أول ظهور لقميص ليفربول الجديد 2026 بعد...

اطّلع على أول ظهور لقميص ليفربول الجديد 2026 بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 04:23 مساءً - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي صباح اليوم الثلاثاء عن القميص الأساسي الجديد الذي سيخوض به الفريق منافسات موسم 2026-2027، بالتعاون مع شركة أديداس العالمية للمستلزمات الرياضية، في تصميم أعاد إلى الأذهان واحدة من أكثر الفترات التاريخية تميزًا في مسيرة "الريدز".

صورة قميص ليفربول الجديد

اعتمدت الشركة المصممة لقميص ليفربول الجديد على لمسات كلاسيكية مستوحاة من القميص الذي ارتداه الفريق خلال موسم 1989-1990، وهو الموسم الذي تُوج فيه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، في محاولة لإحياء الهوية التاريخية للنادي داخل التصميم الجديد.

وجاء القميص باللون الأحمر الداكن مع تفاصيل هندسية بيضاء ذات طابع كلاسيكي، ليجمع بين الحداثة والإرث التاريخي الذي ارتبط بواحدة من أبرز حقب النادي الإنجليزي.

أين يوجد محمد صلاح بعد عرض قميص ليفربول الجديد؟

شهدت الحملة الترويجية الرسمية الخاصة بالكشف عن القميص الجديد لليفربول غياب النجم المصري محمد صلاح عن جلسات التصوير الدعائية للمرة الأولى منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قبل ثمانية أعوام، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي غياب صلاح عن الإعلان متزامنًا مع تأكيد رحيله رسميًا عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع النادي، ليُسدل الستار على واحدة من أنجح التجارب الاحترافية في تاريخ اللاعبين العرب داخل الدوري الإنجليزي.

محمد الشيخ

الكاتب

محمد الشيخ

إخترنا لك

الملكي يبدأ ثورته.. ريال مدريد يجدد عقد لاعبه...

أخبار ذات صلة

0 تعليق