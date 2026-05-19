اطّلع على أول ظهور لقميص ليفربول الجديد 2026 بعد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 04:23 مساءً - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي صباح اليوم الثلاثاء عن القميص الأساسي الجديد الذي سيخوض به الفريق منافسات موسم 2026-2027، بالتعاون مع شركة أديداس العالمية للمستلزمات الرياضية، في تصميم أعاد إلى الأذهان واحدة من أكثر الفترات التاريخية تميزًا في مسيرة "الريدز".

اعتمدت الشركة المصممة لقميص ليفربول الجديد على لمسات كلاسيكية مستوحاة من القميص الذي ارتداه الفريق خلال موسم 1989-1990، وهو الموسم الذي تُوج فيه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، في محاولة لإحياء الهوية التاريخية للنادي داخل التصميم الجديد.

وجاء القميص باللون الأحمر الداكن مع تفاصيل هندسية بيضاء ذات طابع كلاسيكي، ليجمع بين الحداثة والإرث التاريخي الذي ارتبط بواحدة من أبرز حقب النادي الإنجليزي.

أين يوجد محمد صلاح بعد عرض قميص ليفربول الجديد؟

شهدت الحملة الترويجية الرسمية الخاصة بالكشف عن القميص الجديد لليفربول غياب النجم المصري محمد صلاح عن جلسات التصوير الدعائية للمرة الأولى منذ انضمامه إلى صفوف الفريق قبل ثمانية أعوام، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جماهير النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي غياب صلاح عن الإعلان متزامنًا مع تأكيد رحيله رسميًا عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد انتهاء عقده مع النادي، ليُسدل الستار على واحدة من أنجح التجارب الاحترافية في تاريخ اللاعبين العرب داخل الدوري الإنجليزي.