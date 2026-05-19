الملكي يبدأ ثورته.. ريال مدريد يجدد عقد لاعبه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 04:23 مساءً - يدرس ريال مدريد في الوقت الحالي حسم مستقبل مدافعه الألماني أنطونيو روديجر، مع اقتراب عقده من نهايته، وسط تحركات لتجديده لموسم إضافي، ويأتي ذلك بالتزامن مع مرحلة إعادة تشكيل داخل الفريق الملكي، تمهيدًا لبداية مشروع جديد بقيادة جوزيه مورينيو المتوقع توليه المهمة خلفًا لألفارو أربيلوا.

ريال مدريد يقترب من تجديد ثقته في لاعبه

كان ريال مدريد قد مر بموسم صعب انتهى دون ألقاب، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، وخسارة السوبر الإسباني، في استمرار لسلسلة نتائج سلبية.

وتولى أربيلوا قيادة الفريق عقب رحيل تشابي ألونسو في منتصف الموسم، لكنه لم ينجح في إعادة الاستقرار الفني داخل المجموعة.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل محادثات مع روديجر لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

تجديد روديجر يواكب ثورة مورينيو داخل الفريق

لا يزال الاتفاق النهائي غير محسوم، رغم وجود رغبة مشتركة في استمرار اللاعب، مع ترقب لحسم الموقف قريبًا.

وأكدت مصادر مقربة من غرفة الملابس أن استمرار روديجر محل ترحيب داخل الفريق، لما يقدمه من خبرة ودور قيادي في الدفاع.

وترى الإدارة أن اللاعب يمثل عنصرًا مهمًا في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اعتماد الفريق على عدد من العناصر الشابة في التشكيل.

كما يدرس النادي خيار التجديد لفترة قصيرة نظرًا لسياسة ريال مدريد تجاه اللاعبين فوق الثلاثين عامًا.