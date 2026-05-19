نائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات جديدة فى البورصة منها بنك خلال العام الجاري

نائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات جديدة فى البورصة منها بنك خلال العام الجاري

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ42 من المصابين الفلسطينيين

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ42 من المصابين الفلسطينيين

وزارة الداخلية تواصل ورش التوعية بمخاطر مخططات إسقاط الدول داخل الجامعات (فيديو)

وزارة الداخلية تواصل ورش التوعية بمخاطر مخططات إسقاط الدول داخل الجامعات (فيديو)

أخبار اليمن : 72772 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

أخبار اليمن : 72772 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير الاستثمار يبحث مع قيادات ڤودافون تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة

وزير الاستثمار يبحث مع قيادات ڤودافون تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة

النساجون الشرقيون تطلق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية

النساجون الشرقيون تطلق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية

أونكتاد يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في 2026

أونكتاد يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في 2026

وزير الاستثمار: الشراكة مع أفريكسيم بنك ركيزة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية

وزير الاستثمار: الشراكة مع أفريكسيم بنك ركيزة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية

البنك المركزي المصري: هدوء أسعار السلع الأساسية دعم تباطؤ التضخم الأساسي في أبريل

البنك المركزي المصري: هدوء أسعار السلع الأساسية دعم تباطؤ التضخم الأساسي في أبريل

الرئيسية فن ومشاهير

الملكي يبدأ ثورته.. ريال مدريد يجدد عقد لاعبه...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الملكي يبدأ ثورته.. ريال مدريد يجدد عقد لاعبه...

الملكي يبدأ ثورته.. ريال مدريد يجدد عقد لاعبه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 مايو 2026 04:23 مساءً - يدرس ريال مدريد في الوقت الحالي حسم مستقبل مدافعه الألماني أنطونيو روديجر، مع اقتراب عقده من نهايته، وسط تحركات لتجديده لموسم إضافي، ويأتي ذلك بالتزامن مع مرحلة إعادة تشكيل داخل الفريق الملكي، تمهيدًا لبداية مشروع جديد بقيادة جوزيه مورينيو المتوقع توليه المهمة خلفًا لألفارو أربيلوا.

ريال مدريد يقترب من تجديد ثقته في لاعبه

كان ريال مدريد قد مر بموسم صعب انتهى دون ألقاب، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس الملك، وخسارة السوبر الإسباني، في استمرار لسلسلة نتائج سلبية.

وتولى أربيلوا قيادة الفريق عقب رحيل تشابي ألونسو في منتصف الموسم، لكنه لم ينجح في إعادة الاستقرار الفني داخل المجموعة.

ووفقًا لتقارير صحفية بريطانية، فإن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل محادثات مع روديجر لتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

تجديد روديجر يواكب ثورة مورينيو داخل الفريق

لا يزال الاتفاق النهائي غير محسوم، رغم وجود رغبة مشتركة في استمرار اللاعب، مع ترقب لحسم الموقف قريبًا.

وأكدت مصادر مقربة من غرفة الملابس أن استمرار روديجر محل ترحيب داخل الفريق، لما يقدمه من خبرة ودور قيادي في الدفاع.

وترى الإدارة أن اللاعب يمثل عنصرًا مهمًا في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع اعتماد الفريق على عدد من العناصر الشابة في التشكيل.

كما يدرس النادي خيار التجديد لفترة قصيرة نظرًا لسياسة ريال مدريد تجاه اللاعبين فوق الثلاثين عامًا.

رشا محمد

الكاتب

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إخترنا لك

بفرمان من جوزيه مورينيو.. ريال مدريد يضع خطة...

أخبار ذات صلة

0 تعليق