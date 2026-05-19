نعرض لكم الان تفاصيل خبر راميدا: صافي الربح المُعلن يصعد 20% إلى 103 ملايين جنيه الربع الأول و23% نموًا بالإيرادات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 05:01 مساءً - رنا ممدوح _ أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية ـ راميدا، عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 23% على أساس سنوي، لتسجل 1.067 مليار جنيه، مدعومة بأداء جميع قطاع المبيعات الأربعة.

مبيعات القطاع الخاص ترتفع إلى 762 مليون جنيه..و24% نموًا بمبيعات المناقصات

وأفادت راميدا، في بيانها الصادر اليوم، أن مبيعات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 762 مليون جنيه، مدعومة بمزيج منتجات إيجابي، وأداء العلامات التجارية الرئيسية.

وذكرت، أن مبيعات المناقصات سجلت نموًا بنسبة 24% لتصل إلى 145 مليون جنيه، مدعومة بزيادة الأحجام بنسبة 19% مع استمرار هيئة الشراء الموحد نشاطها المنتظم.

40 % نموًا في الصادرات بدفع تعافي سوق العراق ومساهمات من ليبيا واليمن ودخول أسواق جديدة

وفيما يخص الصادرات، أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 40% لتصل إلى 78 مليون جنيه، مع نمو الأحجام بنسبة 71%، مدفوعة باستمرار تعافي سوق العراق – السوق التصديري الرئيسي للشركة – ومساهمات من ليبيا واليمن، فضلًا عن دخول أسواق جديدة شاملة أفغانستان والصومال.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ونوّهت، أن إيرادات التصنيع للغير ارتفعت بنسبة 48% لتصل إلى 82 مليون جنيه، مدعومة بتحسن التسعير وإضافة عقود جديدة وتطبيع نشاط الإنتاج بعد اضطرابات سلاسل الإمداد التي واجهها عملاء التصنيع للغير في العام السابق.

وأعلنت، عن نمو إجمالي الربح بنسبة 31% على أساس سنوي ليصل إلى 527 مليون جنيه، مع توسع هامش الربح الإجمالي بمقدار 2.9 نقطة مئوية ليصل إلى 49.4%، مدفوعًا بمزيج منتجات إيجابي وكفاءات تشغيلية مستمرة وانخفاض تكاليف قطع الغيار والصيانة بنسبة 47% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 16% لتصل إلى 303 ملايين جنيه، مع هامش 28.4%، مقابل 30.1% في الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة استمرار الاستثمار في الأنشطة التجارية.

وصعد صافي الربح المعلن بنسبة 20% ليصل إلى 103 ملايين جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بأداء تشغيلي قوي واستقرار مصروفات التمويل (-0.3% على أساس سنوي).

وارتفع صافي الربح المتكرر (باستثناء فروق العملة ومصروفات الأسهم والعناصر غير المتكررة) بنسبة 25% ليسجل 109 ملايين جنيه، بهامش 10.3%، مما يعكس قوة الأداء التشغيلي الأساسي للشركة.

صافي الدين انخفض بنسبة 5% و مستويات المخزون تصل إلى 835 مليون جنيه

وانخفض صافي الدين بنسبة 5% منذ نهاية عام 2025 ليصل إلى 2.11 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مع تطبيع مستويات المخزون التي انخفضت بنسبة 19% منذ بداية العام لتصل إلى 835 مليون جنيه، مع الحفاظ على تغطية كافية لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد الإقليمية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا: “تعكس نتائج الربع الأول بداية قوية للشركة، مدعومة بنمو متوازن عبر قطاعاتنا التجارية الأربعة وتوسع ملحوظ في هوامش الربح، يعكسان قوة نموذج الأعمال وتنوع محفظة منتجاتنا”.

وأشار د.عمرو مرسى، إلى أن أداء الصادرات كان من أبرز ملامح الربع الأول، حيث استمر تعافي سوق العراق – سوقنا التصديري الرئيسي – بدعم من دخول أسواق جديدة في أفغانستان والصومال، مما يعزز التنوع الجغرافي لقاعدة الإيرادات.

ونوّه:”نواصل تركيزنا الاستراتيجي على تعزيز تواجدنا في قطاعات الأمراض المزمنة والمنتجات حرة التسعير، مع المضي قُدمًا في تنفيذ خططنا للنمو من خلال إطلاق المنتجات الجديدة والاستحواذات النوعية”.

وأضاف، أن ذلك يأتي بالتوازي مع التزامنا بسياسة توزيعات الأرباح، حيث ستُوزع الشركة توزيعات نقدية بقيمة 60 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2026، يليها توزيع مماثل خلال النصف الثاني من العام، رهنًا بالتطورات الاقتصادية وأداء الشركة.

محمود فايق: 75 مليون جنيه عائد مُحقق من بيع اثنين من الأصول الثلاثة المُستلمة سابقًا مقابل مديونية المتحدة للصيادلة

وفي سياق متصل، أكّد محمود فايق، الرئيس التنفيذي للعمليات والشئون المالية لشركة راميدا:”تعكس نتائج الربع الأول قوة الأداء التشغيلي للشركة وتقدمنا في تحقيق أولوياتنا المالية الرئيسية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 23% بدعم من مزيج منتجات إيجابي ونمو الأحجام، مع توسع هامش الربح الإجمالي بمقدار 2.9 نقطة مئوية ليصل إلى 49.4%”.

على صعيد الميزانية العمومية، لفت:” نواصل التقدم في تطبيع رأس المال العامل، حيث انخفض المخزون بنسبة 19% منذ بداية العام، في حين تراجع صافي الدين بنسبة 5%، مع توقع استمرار هذا الاتجاه خلال 2026″.

وأشار إلى التقدم المُحرز في استرداد المديونيات السابقة لشركة المتحدة للصيادلة UCP، حيث نجحت الشركة خلال الربع الأول في بيع اثنين من الأصول الثلاثة المُستلمة سابقًا مقابل المديونية، محققة عائدًا نقديًا قدره 75 مليون جنيه، مع استمرار العمل على بيع الأصل الثالث.

نراقب فرص استرداد المخصص المُجنّب البالغ 99 مليون جنيه

ولفت:” في ضوء أخبار إعادة هيكلة UCP، نراقب فرص استرداد المخصص المُجنّب البالغ 99 مليون جنيه، والذي سيمثل إضافة محتملة للربحية المستقبلية في حال تحققه”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راميدا: صافي الربح المُعلن يصعد 20% إلى 103 ملايين جنيه الربع الأول و23% نموًا بالإيرادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.