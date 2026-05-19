نعرض لكم الان تفاصيل خبر مغربي للتجزئة تستحوذ على 51% من رأسمال مجموعة بركة للبصريات من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 05:01 مساءً - حمدي أحمد _ وقعت مجموعة مغربي للتجزئة لبيع النظارات، اتفاقية استحواذ على 51% من رأس المال المصدر لمجموعة بركة للبصريات.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم ، أن إتمام الصفقة لازال مرهونًا باستيفاء الشروط التجارية والتنظيمية اللازمة، بما في ذلك الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة المصري.

وتأسست بركة عام 1979 على يد محمد فتحي رجب كشركة تعمل في تجارة الجملة للنظارات، وبإطلاقها أول مفهوم لتجارة التجزئة في عام 1984، توسعت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال بيع النظارات بالتجزئة المنظم في مصر.

وتدير الشركة حاليًا 23 متجرًا في مختلف أنحاء البلاد تحت لافتات العلامات التجارية: بركة للبصريات وC&Co وPeople.

ولا تزال بركة مملوكة بالكامل للعائلة، ويتولى إدارتها أحمد رجب، بصفته رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والذي استكمل رؤية والده مؤسس الشركة في دفع الشركة نحو النمو المستمر في السوق المصري.

وتمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة مهمة في مسار النمو الإقليمي لشركة مغربي للتجزئة واستراتيجيتها في عمليات الاندماج والاستحواذ، والقائمة على تنفيذ صفقات تكاملية في قطاعات جغرافية وسوقية محددة مسبقًا.

ورغم كبر حجم السوق، لا زال قطاع بيع النظارات بالتجزئة في مصر شديد التفكك، ويقدم التعافي الاقتصادي الذي تشهده البلاد فرصة واعدة لعمليات التوحيد.

وبعد إتمام الصفقة، سيتم دمج بركة ضمن مجموعة مغربي للتجزئة، حيث ستتولى مغربي الإدارة التشغيلية اليومية الكاملة للشركة.

كما ستحافظ مغربي على شراكة استراتيجية مع المساهمين الحاليين في بركة، بما يضمن تكاملًا سلسًا ودعمًا لاستمرار التطوير والتوسع أعمال الشركة في مختلف أنحاء مصر.

ومن المتوقع أن تحقق الصفقة تكاملًا كبيرًا على الصعيدين التجاري والتشغيلي، لا سيما في مجالات التوريد وسلاسل الإمداد وعمليات البيع بالتجزئة.

وسيستمر المساهمون الحاليون في عضوية مجلس إدارة بركة، مما يضمن استمرارية العمل والإدارة وتقديم التوجيه الاستراتيجي مع دخول الشركة مرحلة جديدة من التوسع.

وتعد هذه الصفقة محطة رئيسية أخرى في خارطة الطريق الاستراتيجية لعمليات الاندماج والاستحواذ التي تعمل عليها مغربي للتجزئة، وذلك بعد استحواذها على قطاع الرؤية في ريفولي فيجين في سبتمبر 2024، واستحواذها على نظارات كيفان في مايو .2025 واستندت كل هذه الصفقات إلى المبدأ ذاته، وهو الارتقاء بمعايير القطاع وتحسين تجربة العميل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الهوية المحلية والتراث الخاص بالعلامات التجارية التي تتعاون معها الشركة.

وقال ياسر طاهر، الرئيس التنفيذي لمجموعة مغربي للتجزئة، إن بركة علامة تجارية رائدة في مجال النظارات في مصر كواحدة من أولى الشركات التي دخلت قطاع التجزئة المنظم، حيث وضعت معيارًا محليًا جديدًا في هذا المجال، وقد بنيت على أسس قوية من الثقة والقيم العائلية.

وأوضح أن التوافق في القيم والمكانة المتميزة في قطاع التجزئة جعل من هذه الشراكة خطوة طبيعية في مسيرة الشركة، حيث يعد قطاع النظارات الفاخرة من أسرع قطاعات التجزئة نموًا في مصر وما حققته المجموعة من نجاحات خلال السنوات القليلة الماضية يعكس قوة استراتيجية النمو لدى مغربي.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي