نائب رئيس الوزراء: طرح 10 شركات جديدة فى البورصة منها بنك خلال العام الجاري

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ42 من المصابين الفلسطينيين

وزارة الداخلية تواصل ورش التوعية بمخاطر مخططات إسقاط الدول داخل الجامعات (فيديو)

أخبار اليمن : 72772 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

بورصة الكويت تغلق على انخفاض

وزير الاستثمار يبحث مع قيادات ڤودافون تسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة التجارة

النساجون الشرقيون تطلق منصة جديدة للتجارة الإلكترونية

أونكتاد يتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.6% في 2026

وزير الاستثمار: الشراكة مع أفريكسيم بنك ركيزة لتعزيز التجارة البينية الأفريقية

البنك المركزي المصري: هدوء أسعار السلع الأساسية دعم تباطؤ التضخم الأساسي في أبريل

البنك الزراعي يتسلم 464 ألف طن قمح بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال شهر

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 05:01 مساءً - دوت الخليج – استقبلت الشون والسعات التخزينية التابعة للبنك الزراعي المصري نحو 464 ألف طن من القمح المحلي خلال شهر واحد من بداية انطلاق موسم توريد القمح المحلي في 15 أبريل الماضي، بزيادة قدرها 15% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، فيما بلغت قيمة الأقماح الموردة نحو 7.24 مليار جنيه.

وذكر البنك في بيان اليوم، أن الإدارة العليا تتابع موسم توريد القمح بشكل دوري من خلال جولات ميدانية للشون والسعات التخزينية التابعة للبنك، آخرها قيام وفد البنك برئاسة محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي، وسامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي، بتفقد شون البنك في محافظة البحيرة.

ويقوم البنك الزراعي المصري باستلام القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ويمتلك طاقة تخزينية تضم 180 موقع تخزيني لاستقبال محصول القمح بمساحات تصل إلى نحو 600 ألف متر مربع، بسعة تخزينية تصل إلى 650 ألف طن قمح خلال الموسم.

وأشار البنك في البيان، إلى توفير مراكز تجميع داخل القرى لتيسير عمليات التوريد على صغار المزارعين، لافتا إلى أن المنيا تعد من أكثر المحافظات توريدا للقمح، يليها محافظات الغربية ثم البحيرة والدقهلية.

وأكد البنك الزراعي المصري على صرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة من التوريد، سواء نقدًا أو عبر الحسابات البنكية.

