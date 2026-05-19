نعرض لكم الان تفاصيل خبر البنك الزراعي يتسلم 464 ألف طن قمح بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال شهر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 19 مايو 2026 05:01 مساءً - دوت الخليج – استقبلت الشون والسعات التخزينية التابعة للبنك الزراعي المصري نحو 464 ألف طن من القمح المحلي خلال شهر واحد من بداية انطلاق موسم توريد القمح المحلي في 15 أبريل الماضي، بزيادة قدرها 15% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي، فيما بلغت قيمة الأقماح الموردة نحو 7.24 مليار جنيه.

وذكر البنك في بيان اليوم، أن الإدارة العليا تتابع موسم توريد القمح بشكل دوري من خلال جولات ميدانية للشون والسعات التخزينية التابعة للبنك، آخرها قيام وفد البنك برئاسة محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي، وسامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي، بتفقد شون البنك في محافظة البحيرة.

ويقوم البنك الزراعي المصري باستلام القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، ويمتلك طاقة تخزينية تضم 180 موقع تخزيني لاستقبال محصول القمح بمساحات تصل إلى نحو 600 ألف متر مربع، بسعة تخزينية تصل إلى 650 ألف طن قمح خلال الموسم.

وأشار البنك في البيان، إلى توفير مراكز تجميع داخل القرى لتيسير عمليات التوريد على صغار المزارعين، لافتا إلى أن المنيا تعد من أكثر المحافظات توريدا للقمح، يليها محافظات الغربية ثم البحيرة والدقهلية.

وأكد البنك الزراعي المصري على صرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة من التوريد، سواء نقدًا أو عبر الحسابات البنكية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الزراعي يتسلم 464 ألف طن قمح بقيمة 7.2 مليار جنيه خلال شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.