موعد طرح ديو شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي

يطرح النجمان شيرين عبد الوهاب ومحمد حماقي الديو المنتظر بينهما، في إطار نشاطهما الفني، بعد نجاح أغنية "تباعاً تباعاً" للفنانة المصرية، وفي الوقت الذي يستعد فيه حماقي لطرح ألبومه الجديد "سمعوني".
تحمل الأغنية اسم "هتعدي"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي توما، ومن المقرر أن تطرح للجمهور خلال عطلة عيد الأضحى 2026.
ويأتي هذا التعاون، الذي ينتظره الجمهور بشغف كبير، بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الغنائية بعد غياب، فضلاً عن الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجمان.
